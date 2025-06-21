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港聞

港聞二

宿舍藏電子煙 馬鞍山中學報警男生被捕

【明報專訊】明愛馬鞍山中學一名15歲中三男學生涉嫌在學生宿舍藏有電子煙，學校職員發現並報警，男生涉嫌管有第一部毒藥罪被捕，已獲准保釋候查，需於7月上旬向警方報到。據初步調查，涉案電子煙含尼古丁，沒有太空油成分。

警料不涉太空油

教育局回覆本報稱，十分關注事件，知悉後已即時聯絡學校跟進，得悉學校正深入了解事件，並按校本訓輔機制嚴肅跟進。

昨早7時許，警方接獲明愛馬鞍山中學職員報案，稱發現一名15歲男學生懷疑藏有電子煙吸食工具。警員到場調查檢獲一支懷疑含有尼古丁的電子煙，男生涉嫌管有第一部毒藥被捕，案件交由馬鞍山分區軍裝巡邏小隊第四隊跟進。

周會曾預告必報警 至今3次

該校姓梁副校長表示，學校教職員於學生宿舍發現一名中三男學生藏有電子煙，教職員按既定程序報警處理，而學校過往於周會多次向學生表示若發現電子煙，定必報警處理，至今曾3次報警，均未涉及太空油毒品。梁又稱，涉事學生入住宿舍不足一個月，以往無同類紀錄，學校已通知家長。

含尼古丁電子煙屬第一部毒藥

據衛生署控煙酒辦公室網頁，含有尼古丁的電子煙（不包括煙草產品）一般歸類為《藥劑業及毒藥條例》內的藥劑製品，該條例下尼古丁（煙草除外）亦被列為第一部毒藥。非法管有或銷售第一部毒藥或未經註冊藥劑製品，均屬違法，一經定罪，每項罪行最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

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