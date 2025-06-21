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港聞二

稱以往醫委會多「隻眼開隻眼閉」 林哲玄促發指引 免醫生誤墮法網

【明報專訊】醫委會認為港安醫療中心——太古坊於2022年一則網上廣告不當兜攬生意及招徠病人，裁定時任醫務行政總監王明晧專業失當。尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰稱，根據「判辭精神」，未清楚列明金額包括哪些服務，如利用較低價格招徠門診，後續推廣手術等其他服務，屬不當宣傳。陸亦認為個案警惕其他醫療集團，會檢視其集團做法。有議員建議醫委會向業界發出相關指引，避免醫生誤墮法網。

業界：警惕其他醫療集團

陸志聰表示，判辭指控今次個案提及的50元專科門診服務，是以低價吸引病人，再宣傳後續的手術、檢查等其他治療亦有折扣，他認為是「相當商業的方法」。陸提及有時私營醫療機構會推出公益性質的活動，如以優惠價格提供白內障手術，但須清楚說明價格包含的服務，而不當宣傳與服務對象是否為醫管局病人無關。

醫衛界立法會議員林哲玄表示，社交媒體宣傳並指明某些條件有優惠明顯屬於宣傳，違反醫生專業操守，但提及早年有私院在雜誌賣廣告，醫委會上訴限制醫生賣廣告敗訴，此後私營醫療機構賣廣告醫委會常「隻眼開，隻眼閉」，認為今次裁定醫生專業失當，「（個案）比較特別」。他認為醫委會有責任向醫生業界說明「條線在哪」，以免醫生誤墮法網。

林亦表示，不准醫生宣傳是基於醫療倫理，指醫生與普通市民對於醫學知識有資訊落差，但認同不應「一刀切」禁止所有宣傳推廣，舉例有醫療集團會製作流感疫苗海報，並附上集團名稱及聯絡方式，指今次個案是契機，討論醫療機構推廣時應遵循的原則。

本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉表示，一般而言，針對醫療服務的宣傳本身敏感，涉折扣優惠的宣傳更甚，需非常謹慎。林志釉稱，醫務行政總監負責醫療設備、人手等，或不負責宣傳營銷，各醫療集團及醫生可能需參考本案，釐清檢視相關內容。

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