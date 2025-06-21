破欠基金收749前僱員申請 工會料訴訟續至

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有份跟進事件的香港健體專業人員總會會長李粵閩表示，預計首宗案件判決後，陸續會有其他案件上庭，而由於能參考首宗判刑，相信其餘案件法律程序不會太複雜。

舒適堡去年宣布「暫時全線結業」後，獲醫療美容集團「perFACE」接手部分健身及美容纖體業務；健身業務則由旗下新公司「perFIT」營運，接手灣仔及旺角的分店。至於前舒適堡僱員去向，李粵閩表示據他了解，僅約15名前僱員獲灣仔分店重新僱用，另有小量前僱員轉到其他連鎖健身中心工作，佔他協助的受影響僱員數目約三成。

至於餘下六七成受影響僱員，李粵閩稱，部分人改用「合作形式」，即由健身中心提供健身場地及設備，健身教練介紹客人，再與健身中心「拆帳」，無僱傭關係；另有部分健身教練自行租用場地，通常是租用樓上商店或工廈，再向指定客群提供健身課程。

李粵閩表示，本港租金始終較內地貴，上述市場轉型方式早在新冠疫情後已出現，以減低經營成本。他認為北上消費同樣影響本地健身業，舉例內地健身中心不僅提供健身場地及設施，部分更有水池按摩、電競遊戲及卡拉OK等娛樂，吸引部分顧客周末前往，但影響不算大。