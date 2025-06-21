舒適堡僱主夫婦認拖欠兩人薪金 罰款2.4萬

官接納大部分求情因素

同為68歲的被告陸毅強及其妻子何玉華昨日無到庭，各自被控兩項「沒有在到期日內支付工資」、一項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」及一項「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前支付工資及代通知金」。控罪指稱，被告同意、縱容或疏忽下違反《僱傭條例》而沒支付僱員李慶南及屈永健分別19,727.8元及3500元。

根據案情，舒適堡2024年初開始沒按法定期限支付員工薪金，牽涉逾700人，同年9月6日公司發通告宣布全線分店停業。8項控罪涉及其中兩名健身教練，其中一人任職10年，被告拖欠兩人2024年8月1日至9月6日的工資共逾2.32萬元，二人曾尋求勞工處和破產欠薪保障基金協助。辯方求情時呈上兩名被告約10名前員工撰寫的求情信，並附上逾百人簽署，稱舒適堡規模大，每月開支動輒數千萬元，被告過往均準時發薪，曾與被告合作的儀器供應商亦讚揚被告有誠信。

辯方提到自2019年社會運動和新冠疫情後，員工皆知公司有經濟困難，兩名被告沒逃避責任，不惜抵押名下逾20個物業和借貸，甚至尋求另一企業接手，盡力維持營運，讓員工過渡至另一公司，惟案發時已無力補救。辯方認為本案毋須判處阻嚇式刑罰，強調二人並非罔顧員工權益，且他們已屆退休年齡，無重犯風險。

裁判官接納涉案金額不算高、拖欠兩個月不算長，二人一直負責任，另獲前員工和同行求情，認為判處罰款合適，就每項控罪判罰款3000元，即每人1.2萬元。

【案件編號：ESS 1031-1035/25等】