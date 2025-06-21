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舒適堡僱主夫婦認拖欠兩人薪金 罰款2.4萬

【明報專訊】本地連鎖健身中心舒適堡去年9月宣布「暫時全線結業」，高院今年初頒令舒適堡清盤，指公司7間分店負債1億至6億元，明顯資不抵債；公司董事陸毅強夫婦另涉「沒有在到期日內支付工資」等共8項傳票控罪，昨在東區裁判法院透過法律代表承認全部控罪。辯方求情形容被告「良心僱主」，拖糧迫不得已。裁判官指「當然犯咗錯要罰」，但接納辯方大部分求情因素，判處二人罰款共2.4萬元，另須向案中事主賠償。

官接納大部分求情因素

同為68歲的被告陸毅強及其妻子何玉華昨日無到庭，各自被控兩項「沒有在到期日內支付工資」、一項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」及一項「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前支付工資及代通知金」。控罪指稱，被告同意、縱容或疏忽下違反《僱傭條例》而沒支付僱員李慶南及屈永健分別19,727.8元及3500元。

根據案情，舒適堡2024年初開始沒按法定期限支付員工薪金，牽涉逾700人，同年9月6日公司發通告宣布全線分店停業。8項控罪涉及其中兩名健身教練，其中一人任職10年，被告拖欠兩人2024年8月1日至9月6日的工資共逾2.32萬元，二人曾尋求勞工處和破產欠薪保障基金協助。辯方求情時呈上兩名被告約10名前員工撰寫的求情信，並附上逾百人簽署，稱舒適堡規模大，每月開支動輒數千萬元，被告過往均準時發薪，曾與被告合作的儀器供應商亦讚揚被告有誠信。

辯方提到自2019年社會運動和新冠疫情後，員工皆知公司有經濟困難，兩名被告沒逃避責任，不惜抵押名下逾20個物業和借貸，甚至尋求另一企業接手，盡力維持營運，讓員工過渡至另一公司，惟案發時已無力補救。辯方認為本案毋須判處阻嚇式刑罰，強調二人並非罔顧員工權益，且他們已屆退休年齡，無重犯風險。

裁判官接納涉案金額不算高、拖欠兩個月不算長，二人一直負責任，另獲前員工和同行求情，認為判處罰款合適，就每項控罪判罰款3000元，即每人1.2萬元。

【案件編號：ESS 1031-1035/25等】

相關字詞﹕東區裁判法院 勞工處 舒適堡 欠薪

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