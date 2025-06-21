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PS Wedding結業日續收款 東主被捕 欠租數十萬 海關接166舉報涉款190萬

【明報專訊】婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration上月底突然結業，逾百對新人受影響。海關昨日拘捕公司40歲男東主，他涉嫌於銷售服務時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》，已獲准保釋候查。海關調查發現，該公司結業當日仍有收取顧客款項，而結業前已拖欠數十萬元租金，亦有拖欠薪金，懷疑東主接受顧客預繳款項時，無合理理由相信可在指定或合理時間內供應服務。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課指揮官何偉森表示，涉案婚禮佈置公司開業13年，辦公室位於新蒲崗。截至昨日，海關共接獲166名市民舉報，指該公司早前突然結業，無法使用已購買服務，公司亦無退款或其他安排。個案涉款介乎3000多元至4萬元，合共約190萬元。

海關調查後昨拘捕公司40歲男東主，涉嫌違反《商品說明條例》，海關稱會深入調查被捕人及其公司的財政和業務狀况。被問到為何事隔近一個月才拘捕男東主，何偉森說調查需時，另提醒商戶遵守《商品說明條例》，市民購買預繳式服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

消委會回覆本報稱，截至昨日共接獲94宗與一間婚禮服務公司懷疑結業相關的投訴個案，涉額逾103萬元，當中最高金額個案涉40,600元，個案平均涉款約1.1萬元。

消委收94宗投訴 涉103萬

根據商業登記署資料，涉事公司擁有人為鍾姓男子。本報早前曾接觸數名事主，當中有計劃於今年底結婚的市民，今年2月向該公司訂購佈置套餐，涉款3.7萬元，並已繳付1.8萬元，惟5月底得悉該公司社交帳戶全數「下架」，聯絡負責人也無回音。另有市民在該公司結業前一周才訂購服務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕預繳式消費 商品說明條例 新人 結婚 海關 婚禮佈置公司

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