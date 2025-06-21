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九市速遞：長隆暑假推優惠 力吸境外客

【明報專訊】廣東省文化旅遊廳舉辦「請到廣東過暑假」活動，省內多個景區向應屆考生等目標客群推出門票優惠，並有諸如荔枝採摘、體驗無人車的「科技旅遊」等不同路線。廣州長隆旅遊度假區總經理陳奕稱，現時港澳及海外客源佔兩至三成，未來將在港澳及海外市場推出更多產品。

廣州文化廣電旅遊局副局長柯顯東稱，全市景區、酒店、餐飲企業等已經準備迎接暑假旅遊高峰，因應第十五屆全運會年底開幕，推出「跟着賽事去旅遊」精品路線，另有荔枝採摘、親子研學、鄉村旅遊、特色民宿、美食體驗、工業旅遊、科技旅遊等產品。他強調，政府會加強監管，遊客亦應從正規渠道預訂購買，不要輕信互聯網所謂「便宜」信息，以免影響行程品質。

陳奕表示，現時港澳及海外遊客人數不斷上升，佔總數兩至三成，勢頭良好，橫琴、廣州兩個長隆度假區的產品不斷更新，未來會持續有優惠推出港澳及海外市場。

粵拓旅遊路線 有摘荔枝美食體驗團

陳透露，廣州長隆歡樂世界現正大規模更新設備，暑假將推出電磁彈射親子過山車等六大全新機動遊戲，長隆水上樂園亦有「衝天雙浪板」及磁力炮水上過山車等，長隆國際大馬戲正在排演全新節目。包括長隆在內，廣東省多個景區向內地應屆中考或高考學生推出特惠門票，吸引「畢業遊」學生家庭。

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