石砸暴打途人6分半鐘 稱因眼超超 男子囚34月

【明報專訊】48歲男子失戀及失業，在酒醉下不滿男途人「眼超超」，在地上拾起石頭多次擊向對方頭部，並連番拳打腳踢，致對方入院要做開顱手術，留醫14天。無業漢昨在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，判囚34個月。法官黃國輝判刑時稱，涉案石頭大而堅硬、凹凸不平，案情嚴重；又稱「人生梗有高高低低」，被告可以借酒減壓，但非犯案，不能因此獲減刑。
事主腦出血 留醫14天
案情指出，被告蕭家軒（48歲）與任職眼鏡店經理的姓關事主互不相識。2024年2月5日上午約11時半，事主往石硤尾美禧樓上洗手間後，經停車場通道返回眼鏡店途中，瞥見通道旁邊的被告，被告突拾起一塊石頭，從背後擲向事主，之後指罵事主，再用手拍打事主頭頂、揮數拳打向其頭部，更將事主推倒在地，兩人在地上糾纏，被告一直壓住事主毆打。
被告其後站起，用腳踢向倒地的事主，更拾回石塊多次擊向事主頭部，致事主頭痛暈眩，襲擊歷時共約6分半鐘，過程亦女途人目睹。事主返回店舖後，同事見他頭部流血，於是報警。
警方接報到場拘捕被告，他在警誡下表示「對唔住」，「一時衝動，佢眼超超，我就用手同嚿石頭打佢」。
被告在警誡錄影會面中表示案發時獨自喝酒，又稱患情緒病多年，需服安眠藥入睡。
事主同日送院後，電腦掃描顯示其腦部出血，頭部有骨折。院方為事主施行緊急手術，之後他須留醫14天及獲簽發共56天病假。