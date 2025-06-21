石砸暴打途人6分半鐘 稱因眼超超 男子囚34月

事主腦出血 留醫14天

案情指出，被告蕭家軒（48歲）與任職眼鏡店經理的姓關事主互不相識。2024年2月5日上午約11時半，事主往石硤尾美禧樓上洗手間後，經停車場通道返回眼鏡店途中，瞥見通道旁邊的被告，被告突拾起一塊石頭，從背後擲向事主，之後指罵事主，再用手拍打事主頭頂、揮數拳打向其頭部，更將事主推倒在地，兩人在地上糾纏，被告一直壓住事主毆打。

被告其後站起，用腳踢向倒地的事主，更拾回石塊多次擊向事主頭部，致事主頭痛暈眩，襲擊歷時共約6分半鐘，過程亦女途人目睹。事主返回店舖後，同事見他頭部流血，於是報警。

警方接報到場拘捕被告，他在警誡下表示「對唔住」，「一時衝動，佢眼超超，我就用手同嚿石頭打佢」。

被告在警誡錄影會面中表示案發時獨自喝酒，又稱患情緒病多年，需服安眠藥入睡。

事主同日送院後，電腦掃描顯示其腦部出血，頭部有骨折。院方為事主施行緊急手術，之後他須留醫14天及獲簽發共56天病假。

【案件編號：DCCC 697/24】