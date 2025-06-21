港大西高山項目換走精進 其士群策接手

【明報專訊】近年牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」續牌被拒，本周三（18日）獲高等法院批准暫緩從一般建築承建商名冊除名，直至其就被拒續牌的上訴結果出爐。前日有工程分判商入稟區域法院追討精進建築70萬元工程費，以及相關利息和訟費。另外，原由精進建築承建的港大「西高山校園重建計劃」項目，港大宣布更換承建商，由「其士-群策聯營」接手。
再有分判商入稟追精進工程費
本案原告為Billion Building Materials Limited；被告為精進建築。根據入稟狀，2018年9月14日，原告與被告就一項將軍澳86區住宅發展項目達成分判協議，被告須在原告通知完工30日內繳付工程費。原告方指出，2024年4月24日已通知被告完工，雙方確認被告須支付約816萬元，而被告已付約746萬元，尚餘約70萬元。原告方引述被告的科文稱，今年3月底前會繳付上述70萬元餘款，但經原告的代表反覆要求，被告仍未繳款。原告現向被告追討70萬元連同利息和訟費。
另外，港大昨宣布薄扶林「西高山校園重建計劃」發展項目更換承建商，委任由「其士-群策聯營」接手餘下工程，預計明年上半年完工。港大表示，精進建築原為項目承建商，工程已完成逾八成，原定預計今年底完成。經審慎考慮各因素後，包括整體項目工程進度、對工程相關人員和社會的影響，以及未來師生宿位供應，決定委任「其士-群策聯營」接手餘下工程，並續聘現時地盤人員、分判商及供應商。