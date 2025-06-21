的士隊「JOIE樂行」招聘 兼職司機時薪百元

「JOIE樂行」的士車隊的兼職司機分早、中及通宵更，每更約8小時，公司會為僱員供強積金，假期按勞工法例規定，額外福利需再洽商（見表）。

職員：兩個半小時收20申請

勞工處昨在秀茂坪舉辦招聘會，整體空缺約92%為全職，場刊列明泰和招募之的士車隊司機為兼職。被問會否聘用全職司機，泰和職員黃小姐表示「這個（兼職）崗位已經是我們公司唯一的僱用崗位，我們沒有其他方案」，又稱該安排亦達運輸署要求；而公司另有租車制，屬「雙軌並行」。

至於車隊營運規模能否達到的士數目總數六成，以符合牌照暫准通知條件，黃稱公司正努力招聘，預估一輛車至少需一名司機，以車隊牌照規定規模為800輛計，即需至少480名司機。

記者昨日在場觀察，不少退休人士到泰和車行的攤位了解及遞表。67歲陳先生說剛退休3個月，不想在家游手好閒，故「找些東西寄託」，而自己已有的士駕駛執照多年，只是以往有正職而無做的士司機，現時亦不想太辛苦，故應徵做兼職。他對時薪安排感滿意，「如果8個鐘，即是每日有800元，固定（金額）都OK」。

另設租車制 營業額毋須分成

有應徵者及租車司機昨獲安排即場「試腳」（測試駕駛技巧），當中60歲的沈先生擬向車行租車，營業額毋須分成，估計與其他車隊車租價錢相若，但車輛較新淨，其他具體細節有待車隊再聯絡時商討。