「簡樸房」設8項標準 最小8平方米一扇窗

消息：若業主未簽AR2 初犯寬鬆處理

若住宅單位經分間後有兩個或以上被圍封的房間，設計作獨立住宅租賃，則屬「簡樸房」規管制度適用範圍。牀位寓所、賓館、僱主為員工提供住宿地方等處所將不受有關制度規管，政府亦建議豁免市建局按《市區重建局條例》第2條所界定的項目下收購的住宅單位，以促進市區重建。

翻查資料，副財政司長黃偉綸曾在今年3月立法會房屋事務委員會會議稱，發展局將調整《建築物條例》，下屆立法會提交修例建議，將營運工廈劏房刑事化，民青局亦將就經營賓館單位向下屆立法會交代。

8項居住環境最低標準範疇，分別為內部樓面面積、樓底淨高度、消防安全、結構安全、照明通風、廁所、供水點、水電表。每間「簡樸房」須設獨立火警偵測器；分間單位不必設廚房，但須在廁所外設置一個供水點和洗滌盆。

房屋局亦建議，劏房營運者須在登記時提供表格AR2，或租賃協議的副本作證明，倘登記或認證申請過程中發現逾期提交表格AR2，差估署會考慮所有相關因素，再決定適當跟進行動，例如營運者承諾在指定時限內提交登記或認證申請，差估署考慮發出警告信以代替檢控。

被問未曾交表的營運者去登記是否等同「自首」，消息人士回應稱，若營運者登記時未簽訂AR2，並屬初犯或有合理原因，為鼓勵他們盡快登記，差估署會寬鬆處理，容許在登記時補交AR2申請。