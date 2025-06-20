明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「簡樸房」設8項標準 最小8平方米一扇窗

【明報專訊】「簡樸房」規管制度擬明年3月推出，設8項居住環境最低標準，包括面積最小8平方米；須設至少一扇可開啟的窗戶（面對室外街道、通道巷、庭院、半圍封天井），若面向四邊圍封天井，天井最低層須設進出口。營運者須在登記時提供已獲差估署批署的租賃通知書（即表格AR2），消息人士稱，若業主未簽訂AR2而屬初犯，差估署會寬鬆處理。

消息：若業主未簽AR2 初犯寬鬆處理

若住宅單位經分間後有兩個或以上被圍封的房間，設計作獨立住宅租賃，則屬「簡樸房」規管制度適用範圍。牀位寓所、賓館、僱主為員工提供住宿地方等處所將不受有關制度規管，政府亦建議豁免市建局按《市區重建局條例》第2條所界定的項目下收購的住宅單位，以促進市區重建。

翻查資料，副財政司長黃偉綸曾在今年3月立法會房屋事務委員會會議稱，發展局將調整《建築物條例》，下屆立法會提交修例建議，將營運工廈劏房刑事化，民青局亦將就經營賓館單位向下屆立法會交代。

8項居住環境最低標準範疇，分別為內部樓面面積、樓底淨高度、消防安全、結構安全、照明通風、廁所、供水點、水電表。每間「簡樸房」須設獨立火警偵測器；分間單位不必設廚房，但須在廁所外設置一個供水點和洗滌盆。

房屋局亦建議，劏房營運者須在登記時提供表格AR2，或租賃協議的副本作證明，倘登記或認證申請過程中發現逾期提交表格AR2，差估署會考慮所有相關因素，再決定適當跟進行動，例如營運者承諾在指定時限內提交登記或認證申請，差估署考慮發出警告信以代替檢控。

被問未曾交表的營運者去登記是否等同「自首」，消息人士回應稱，若營運者登記時未簽訂AR2，並屬初犯或有合理原因，為鼓勵他們盡快登記，差估署會寬鬆處理，容許在登記時補交AR2申請。

相關字詞﹕劏房 房屋局 簡樸房

上 / 下一篇新聞

違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證制擬明年3月推 須遷者不獲提早上公屋
違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證制擬明年3月推 須遷者不獲提早上公屋
開門即廁 蝸居48呎翁：住得幾耐就幾耐
開門即廁 蝸居48呎翁：住得幾耐就幾耐
房協聚然峻然抽籤 2.1萬申請超額12倍
房協聚然峻然抽籤 2.1萬申請超額12倍
職訓局高層沈朝暉任消委總幹事
職訓局高層沈朝暉任消委總幹事
讀非DSE課程報考 須經獲認可校 議員料應對非本地自修生暴增 憂成效
讀非DSE課程報考 須經獲認可校 議員料應對非本地自修生暴增 憂成效
迷魂店家掠297萬元手袋 內地漢逃曼谷遭遣返
迷魂店家掠297萬元手袋 內地漢逃曼谷遭遣返
的士司機疑遭箍頸亡 救護聞事主指「警打人」
的士司機疑遭箍頸亡 救護聞事主指「警打人」
七旬翁扼斃精神病女 陪審一致裁誤殺
七旬翁扼斃精神病女 陪審一致裁誤殺
精進暫緩除名 官：免斷收入致上訴無效
精進暫緩除名 官：免斷收入致上訴無效
滘西洲高球場六旬除草工猝逝
滘西洲高球場六旬除草工猝逝
貨車疑違規右轉 撞九巴釀9傷
貨車疑違規右轉 撞九巴釀9傷
夏寶龍見八大管理層 訪體育園 與「愛國愛港團體代表」座談
夏寶龍見八大管理層 訪體育園 與「愛國愛港團體代表」座談
衛生防護中心更新指引 揭抗生素耐藥性增
衛生防護中心更新指引 揭抗生素耐藥性增
電子告票上訴 熱線網頁皆塞 警稱會增人手籲細候 表格已復常
電子告票上訴 熱線網頁皆塞 警稱會增人手籲細候 表格已復常
80刀斬父 精神分裂漢認誤殺
80刀斬父 精神分裂漢認誤殺
寶蓮寺棄狗案 廚師判社服
寶蓮寺棄狗案 廚師判社服
白泥「馬蹄蟹普查」 無人機AI識別九成準 發展生態遊 學者：須設管制
白泥「馬蹄蟹普查」 無人機AI識別九成準 發展生態遊 學者：須設管制
強姦案上訴得直 足球員葉嘉宇撤罪
強姦案上訴得直 足球員葉嘉宇撤罪
驗船督察稱不見艙室通道 英專家：說法荒謬
驗船督察稱不見艙室通道 英專家：說法荒謬
新地研棚架監測系統 每5秒檢查拉掹
新地研棚架監測系統 每5秒檢查拉掹
的士商會伙高德地圖推網約服務
的士商會伙高德地圖推網約服務
當造粵荔 一圖盡睇
當造粵荔 一圖盡睇
灣區手記：百花「古」寺 ／文：尚東美
灣區手記：百花「古」寺 ／文：尚東美
【Emily】「香港吧」駐瑞Art Basel 乾杯舊情懷
【Emily】「香港吧」駐瑞Art Basel 乾杯舊情懷
【Emily】郭蔭庶話曾邀議員旁聽課堂 公務員局致歉稱「表述有誤」
【Emily】郭蔭庶話曾邀議員旁聽課堂 公務員局致歉稱「表述有誤」
【Emily】澳新銀行CEO料港將躍財庫管理中心第一
【Emily】澳新銀行CEO料港將躍財庫管理中心第一
【Emily】迪士尼×360纜車 巴斯胡迪阿燥阿愁陪你一飛冲天
【Emily】迪士尼×360纜車 巴斯胡迪阿燥阿愁陪你一飛冲天
【Emily】謝事主受訪 余德寶出書談電騙園
【Emily】謝事主受訪 余德寶出書談電騙園
【Emily】中西區相展看變遷
【Emily】中西區相展看變遷