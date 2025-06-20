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開門即廁 蝸居48呎翁：住得幾耐就幾耐

【明報專訊】走進沒有升降機的深水埗大廈，穿過僅容一人通過的走廊，盡頭是趙伯約48平方呎（不足5平方米）的劏房。甫打開門先見馬桶及淋浴間，若要入屋拜訪，必須側身避開馬桶，跨過淋浴間。對於單位不符「簡樸房」標準，趙伯說「住得幾耐就幾耐」，亦希望盡快入住過渡房屋或公屋。香港業主會會長佘慶雲則預計，臨近寬限期「倒數期」將爆發劏房結業潮，最少三成劏房經營者會退場。

七旬趙伯約6年前因年邁及腳痛等問題辭去工作，開始輪候公屋，原居私樓單位的他，退休後難負擔租金，故遷至劏房約1年多，月租約2600元，現時領取每月約7000元綜援金過活，出入時會攙扶拐杖。趙伯受訪時赤膊上身仍冒汗，屋內靠風扇通風。他說，單位不時有老鼠出沒，需緊閉窗戶，且窗面向後巷，擔心有異味湧入屋。

業主會料至少三成經營者將退場

趙伯蝸居的劏房既低於「簡樸房」面積要求，亦無以間隔牆及門分隔的廁所。被問會否擔心單位被取締，他說「住得幾耐就幾耐」，萬一被取締將會遷至其他單位，亦希望盡快入住過渡房屋或公屋，改善居住環境。

佘慶雲指出，不少低收入人士只能負擔劣質劏房租金，部分劏房經營者為達至「簡樸房」要求、經營成本上漲而加租，或令低收入人士無法負擔「簡樸房」租金。他認為不少劏房經營者已被「簡樸房」規管刑責「嚇退」，僅希望經營劏房至最後一刻。

對於未獲認證單位於寬限期「倒數期」不可再訂立新住宅租賃，佘相信臨近「倒數期」時將出現劏房結業潮。現時全港約有11萬劏房，涉約22萬名租戶，他預計最少三成劏房經營者會退場，影響約6萬租戶。

相關字詞﹕簡樸房 劏房

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