違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證制擬明年3月推 須遷者不獲提早上公屋

「簡樸房」認證制度推出後，房屋局擬讓現存分間單位在12個月登記期內登記及享有36個月寬限期，「現在單位」意指新法例刊憲當日或刊憲日前3個月內，住宅單位有至少一份有效的分間單位住宅租賃；若非現存單位亦須獲認證方可出租。消息人士稱，登記費原為745元，為鼓勵劏房營運者盡早登記，全數豁免。

認證每戶3000元 設「早鳥優惠」

政府亦會向已登記單位收取認證申請費，每個分間單位3000元，認證有效期5年，並設「早鳥優惠」，如登記期首1至6個月提交申請，登記期12個月內及首兩年寬限期可全額豁免；登記期第7至12個月提交申請，則可在登記期12個月內及首年寬限期獲全額豁免（見表）。續期費為2400元。

消息人士強調，相關費用為「用者自付」，非為增加庫房收入，並提醒營運者認證期5年內要確保單位符合「簡樸房」標準，倘獲認證單位隨後被發現未符標準，房屋局長可發出糾正通知，倘營運者沒在指明限期遵辦 ，即屬違法，最高可罰款10萬元及監禁兩年。

香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅表示，核證費用需視乎單位大小和複雜程度，估計一個完整單位約1.5萬至3萬元。消息人士則指核證費估計介乎1萬至3萬元，不合規單位改善工程費用料介乎1萬至10萬元。

經營者未認證訂新租賃

「倒數期」即停租須賠償

至於寬限期第30個月結束後（「倒數期」）、即2029年9月1日起，將禁止已登記但未獲認證的單位訂立新租賃，否則業主須負刑責。另外，在新例刊憲日後至倒數期開始前，就已登記單位訂立的新租賃，除非該單位已獲認證，否則租賃會在倒數期開始時被自動終止，營運者須向租戶賠償3個月租金或相等於餘下租期的總租金（以較低者為準）。被問如何確保營運者會賠償，消息人士稱租約屬私人性質，建議租戶可循民事索償，包括小額錢債審裁處。

消息稱先針對兩類 「唔大手掃蕩」

政府2027年3月1日起將對違法劏房執法，如出租無登記的分間單位，又或已登記但無「簡樸房」認證的分間單位在「倒數期」非法出租，經簡易程序定罪，可罰款10萬元及監禁兩年 ；經公訴程序定罪，可罰款30萬元及監禁3年。

消息人士稱，會以循序漸進形式執法，「唔會大手掃蕩」，初期向已知存在但未登記、環境惡劣的兩類劏房執法，並提及現時人手主要集中設立「簡樸房」專題網站及處理登記申請，又透露政府正研究舉報機制，參考其他部門做法。

對於受影響租戶安置問題，政府會透過社工協助尋找居所搬遷，但他們不會因執法行動而獲提早編配公屋單位，「以免對其他輪候人士不公平」。消息人士稱，規管制度推出後，預計約8萬個劏房單位繼續經營，亦有逾萬過渡房屋及3萬「簡約公屋」供應，相信劏房租金不會飈升。

立法會房屋事務委員會委員梁文廣建議設立樣板房或在網上建立平台，上載「簡樸房」認證及工程費用參考資料，讓劏房經營者掌握資訊。民建聯立法會議員鄭泳舜擔心有業主以新法例即將實施為由，借故趕走租客，盼當局開設專責小組及電話熱線，處理相關糾紛及查詢。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676