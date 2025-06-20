新地研棚架監測系統 每5秒檢查拉掹

感應線斷響警報 兼可預警

監測系統耗資逾百萬元研發，透過感應器每5秒監測連牆器狀態一次，若連牆器的感應線被剪斷，會發出警報。系統亦會檢測棚架傾斜度及拉力，利用人工智能自動比對安全界限，提前發出預警。如發生火警，系統也能發出警報。

新輝（建築管理）副總經理何冠豪表示，棚架倒塌意外常與連牆器有關，目前法例要求每14日檢查一次棚架，而且依賴人手檢查，檢查人員單靠肉眼觀察及拉動連牆器檢查，無法得知棚架的拉力分佈，也難以準確辨別棚架是否輕微傾斜。他說系統花了半年研發，可應用在竹棚、金屬棚及混合棚。當中的感應器電池續航力約兩年，毋須頻繁換電，整套系統亦可重複使用。

新輝建築創科研發經理楊偉榮分享，本港上周懸掛一號風球期間，曾收到系統發出的警報，發現棚架其中一點出現擺動，管理人員隨即派人檢查該位置並加固。楊舉例稱，一棟30層高的樓宇約需安裝800個連牆器。他續說，系統結合人工智能，運用深度學習演算法，能過濾因工人誤碰感應器產生的晃動，避免誤發警報。

被問及竹棚會否被金屬棚架取代，何冠豪認為竹棚仍有價值，因為香港樓宇翻修頻密，一刀切取締竹棚是不切實際，更重要是解決現時檢查竹棚的不足。他透露，計劃未來提供20個名額讓小型建造商免費體驗系統。

高樓連牆器千計 工會讚助快驗

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，系統「還了竹棚不安全的清白」，認為竹棚並非不安全，而是被人錯誤改動才發生意外。他認為系統彌補人手檢查的不足，因為現時高樓大廈的棚架所涉連牆器數以千計，檢查需時，使用監測系統能即時檢查連牆器狀况，加快進度。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，過去10年約有30宗棚架工程死亡意外，樂見監測系統的出現，認為能針對新建樓宇及大型維修棚架，為業界做了好示範。不過她說觀察到小型棚架的意外未必與連牆器相關，而是安全帶使用或棚架搭建有問題，期望新地持續改良系統，令監測更全面。