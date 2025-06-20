驗船督察稱不見艙室通道 英專家：說法荒謬

指圖則矛盾 穩性計算兩缺陷

來自英國的Robert Vart獲死因庭委聘作供，解說南丫四號「消失的水密門」、加裝壓載物等爭議。他稱，南丫四號建船時已計劃用水密艙壁分隔艙室，無理由改為非水密設計；假設事發時已安裝及關閉水密門，或不會沉船。他指有圖則顯示水密艙壁，另有圖則顯示為通道，明顯具矛盾之處，繪圖員應明確標記。他又指財利船廠的破艙穩性計算書有兩大缺陷，包括錯誤假設兩艙之間設水密門，以及無跟隨「船總長度一成」規定，海事處人員應發現問題。

針對海事處角色，Vart認為驗船督察審批圖則時發現矛盾，應找船廠釐清疑問。他引述照片指出，涉事艙室通道門框有加固材料，看似已完工，若負責驗新船的驗船督察經過，應懷疑會否安裝門。在研訊主任提問下，他認同海事處年檢清單不包括水密門，若要求驗船督察年檢時提出質疑，或略為嚴苛（a bit harsh）。

稱檢查艙室積水必留意通道

研訊主任提及，時任驗船督察周圖銳供稱一貫做法是從上層甲板的通道進出船艙，無留意甲板下兩艙的通道，問Vart有何評價。Vart批評說法荒謬，指驗船人員進入艙室檢查積水，一定不會錯過該通道。

另一專家證人Neville Armstrong曾估計，若南丫四號沒加裝8.25噸鉛壓載物，沉沒速度或減慢20至60秒。Vart庭上同意說法，但稱差異微不足道（insignificant），船員不足以做任何事改變。家屬一方問到，該船2005年升高壓載物，導致空載狀態的垂直重心改變，當年監察傾斜測試的驗船人員應否加強警號（raise a red flag），Vart表示同意。

海泰船頭金屬片「僅裝飾」

研訊亦探討海泰號以金屬片加固船頭，會否增加撞船衝擊力。Vart認為，兩毫米厚的金屬片只有裝飾用途，和火柴一樣容易折斷，不太影響船體結構。被問船廠應否向海事處匯報裝金屬片，他說「不會不同意」要通知海事處，但即使船廠無匯報亦不應受批評。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）