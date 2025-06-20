衛生防護中心更新指引 揭抗生素耐藥性增

函全港醫生籲參考 處方合適藥物

最新指引是自1999年制定以來第六版，指出醫院人手短缺、抗生素使用不當等導致院內抗藥性情况，新冠疫情亦增加住院者抗生素使用量，加劇抗菌藥物抗藥性。

有抗藥菌5年檢測宗數增四成

報告列出，醫管局實驗室2023年檢測出逾1.7萬宗「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌」，及近1.7萬宗「超廣譜乙內酰胺酶耐藥腸桿菌科細菌」，均為2019年以來最多，前者升近四成。報告引述世衛估算2020至2030年本港抗菌素抗藥性感染會導致18,433人額外死亡，總經濟成本達43億美元（約335億港元）。

《效果》總編輯、港大感染及傳染病中心總監何栢良向本報表示，本港抗生素耐藥性於世界各地中嚴重程度偏高，惟2009至2024年獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准新型抗生素中，僅有5種列入醫管局藥物名冊，內地則全部已入藥。他指藥廠因市場需求未有註冊，醫生亦憂被認為與藥廠存在關係而沒申請註冊。何續說，部分病人即使循「指定患者藥物使用計劃」用藥，亦需等約一至兩星期，建議日後可預先將藥物存放醫院以供使用，並由專家定期審批抗生素新藥。

衛生防護中心顧問醫生（抗菌素耐藥性）馬紹強稱，本港「謹慎使用類」抗菌素佔全港抗菌素的供應量，從2016年40.3%降至去年34.6%，顯示醫生較少處方廣譜抗生素，有助應對抗菌素耐藥性問題。