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港聞

港聞二

夏寶龍見八大管理層 訪體育園 與「愛國愛港團體代表」座談

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍來港5天考察行程踏入第二天，昨日在特首李家超及中聯辦主任周霽陪同下，會見8間資助大學的管理層，是他首次集體會見八大代表，又與多個政黨和社團代表會面。晚上夏寶龍到訪啟德體育園主場館及山頂。

夏寶龍昨午在金鐘政府總部與高等教育界代表舉行座談會，會見8間大學校長或管理層及校董會或校委會主席（部分見表），會面歷時約3小時。香港大學校長張翔及校委會主席王冬勝、中文大學校長盧煜明、科技大學校長葉玉如、大學教資會主席雷添良等出席，教育局長蔡若蓮、副局長施俊輝等官員亦在場。

昨未安排與會者見傳媒

2023年夏寶龍首度訪港時，曾經到訪港大和科大。他過去也有個別會見本港大學管理層，表示香港的大學是重要優勢和核心競爭力，要不斷擦亮本港高等教育的「金字招牌」。

夏寶龍昨早則與「愛國愛港團體代表」舉行座談會，多名政黨及社團代表參與。各建制政黨領導層，包括民建聯主席陳克勤、新民黨主席葉劉淑儀、經民聯主席盧偉國、自由黨黨魁張宇人、工聯會會長吳秋北，以及鄉議局主席劉業強、香港北京社團總會會長施榮懷等出席，民政及青年事務局長麥美娟、副局長梁宏正等官員在場。據了解會面約兩個多小時，一眾與會者均有發言。

對比去年夏寶龍訪港期間與各界會面，當局其時均有安排與會者在會後見記者，昨日並無類似安排。

晚上到山頂賞景

夏寶龍傍晚在李家超、政務司長陳國基陪同下，先前往啟德體育園主場館和啟德展館參觀，文化體育及旅遊局長羅淑佩向夏介紹園區設施。他之後到太平山頂盧吉道觀賞夜景，身兼「發展旅遊熱點工作組」組長的副政務司長卓永興及羅淑佩同行。

今次有多名港澳辦官員隨夏寶龍訪港，去年港澳辦副主任農融及王靈桂均一同來港，今年只有農融隨行，其他隨團官員包括港澳辦室務會成員向斌及局長王振民、陳繼光、何祥政等。

相關字詞﹕八大 夏寶龍訪港 李家超

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