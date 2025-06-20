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港聞

港聞二

的士司機疑遭箍頸亡 救護聞事主指「警打人」

【明報專訊】的士司機被捕時疑遭警員箍頸後癱瘓不治，死因庭昨繼續研訊。救護車司機供稱，事主被帶到警車旁邊後警車曾搖晃，但救護車主管着他「唔好理」，後來事主被抬上擔架牀時曾說「警察打人」。另伊利沙伯醫院時任內科醫生撰寫的醫療報告則稱，事主入院後才開始頸痛及四肢無力。

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，同年12月12日離世，終年65歲。時任救護車司機黃仲健供稱，看到事主被人壓在地上並被警員拘捕，警員帶事主到警車旁，之後警車搖晃。黃曾告訴救護車主管，主管表示「我哋唔好理呢啲嘢」。黃認為可能有人在警車旁反抗掙扎，或有人受傷。

睹警車搖晃 事主傷勢增

黃續說，後來警員表示事主需看醫生，黃與同事把事主抬上擔架牀，而事主當時清醒但很累。事主曾對救護車主管稱，他雙手遭手銬反扣，壓住其身體而感疼痛，於是數名救護員將事主身體反轉，協助他俯臥，其間黃聽到事主說「警察打人」、「好痛」。黃又發現，與他剛接報​到場時相比，事主臉及前額「多咗啲傷勢」。

曾助事主俯臥 陪審關注礙嘔

代表被指箍頸警員林偉榮的大律師謝祿英問道，黃當時聽到事主說「警察打人」，但沒看到警員打人；黃同意。謝又引述黃於2013年1月錄取的口供稱，黃曾​聽到警員當時對事主說「唔好再郁，再唔合作就拉你」，謝庭上查問黃未必完整地複述這句話，警員可能是說「再唔合作就鎖你」或「就會拉你阻差辦公」；黃稱不排除這可能。

陪審團則關注，事主俯臥擔架牀時下巴碰牀、頭稍微後仰，這動作會否妨礙嘔吐物排出；黃表示不清楚。事主其後自行將頭轉向側邊，黃相信主管認為這動作沒問題。

事主上警車時 有人呼「好痛」

代表家屬的資深大律師蘇朗年指出，黃仲健2013年的口供提及，案發時事主不肯上警車，3至4名警員把他拉上車，而事主的腳曾伸出警車、但沒大動作地郁動，其間有人大叫「唉呀，好痛啊」，黃相信大叫的人是事主；另事主被送到伊利沙伯醫院後仍不時叫「好痛啊」。黃於庭上確認，上述口供內容正確。

醫生：入院翌日方頸痛乏力

另外，伊院時任內科醫生麥彥豐讀出其撰寫的醫療報告提及，事主2012年11月12日被送入內科病房時只感到全身肌肉痛，翌日才開始頸痛、四肢無力、頸部活動範圍有限，需戴上堅硬頸托保護頸部。麥稱，院方已為他安排緊急手術，相信目的是減輕脊髓水腫問題。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 477/13】

（死因研訊）

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