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港聞

港聞二

迷魂店家掠297萬元手袋 內地漢逃曼谷遭遣返

【明報專訊】尖沙嘴樓上舖前日（18日）出現「迷魂賊」，30歲內地漢佯裝購物，趁職員不為意涉嫌以毛巾掩住其口鼻弄暈及綁起，掠去共值297萬元的14個Hermès手袋、一條Van Cleef & Arpels頸鏈及兩部手機。涉案男子即日乘飛機潛逃泰國曼谷，被當地拒絕入境並遣返。本港警方昨晚於香港機場以搶劫罪拘捕疑犯，起回大部分失物，包括全部14個手袋。

購一袋續留店 毛巾掩暈

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁稱，據警方調查，涉案30歲內地男子前日早上10時半獨自到涉案店舖，向49歲女負責人表示想買手袋。男子其後稱要到櫃員機取現金，中午約12時半返回店舖，以3.3萬元購買其中一個手袋，付款後表示想留在店舖繼續選購，負責人不虞有詐。

起回大部分失物 最貴68萬

至下午近1時，男子突然拿出毛巾，從後掩着負責人口鼻弄暈。10分鐘後負責人醒來，發現雙手被綁，她手腳受輕傷，用鎅刀自行鬆綁並報警。經點算損失了14個Hermès手袋、一條Van Cleef & Arpels頸鏈及兩部手提電話，共值297萬元，其中最貴一個手袋價值68萬元。

犯案即買機票 警通知泰截人

警方接報後隨即展開調查，發現男疑犯案發後購買機票，同日約下午3時半登機前往曼谷。警方隨即通知泰國有關部門，泰國當局即晚在機場截獲該男子並遣返。本港警方昨晚9時半在香港機場以搶劫罪拘捕他，起回大部分失物。至於涉案毛巾所含化學物，有待政府化驗所進一步檢驗。

被盜店舖位於尖沙嘴赫德道2A號樓上單位，記者昨午到訪上址，有職員稱不接受訪問，但知道疑犯已落網，並稱香港警察「很給力」。

綜合泰國傳媒報道，疑犯前日乘搭TG629航班從香港前往曼谷蘇凡納布國際機場，在泰國時間傍晚6時許抵達當地。泰國相關部門接獲本港警方情報，派員於機場搜查並發現疑犯，並發現14個Hermès手袋、Van Cleef & Arpels手鏈及一些現金。

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