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讀非DSE課程報考 須經獲認可校 議員料應對非本地自修生暴增 憂成效

【明報專訊】考評局去年遭內地教育機構司法覆核，挑戰該局拒絕數十名內地生以自修生身分考香港中學文憑試（DSE）。考評局昨更新自修生考DSE規則，修讀非DSE課程者須由學校提供證明文件，兼有文件證明該校已獲官方部門認可其開辦高中程度的課程。有教育界議員估計修訂是為應對非本地自修生人數「暴增」，惟對成效存疑，因修訂沒釐清DSE是否接受境外補習學校學生為自修生。

考評局：加強核實升效率

近年DSE自修生增加（見表）。考評局昨回覆本報稱，近年DSE的特殊報考申請個案大增，今年有逾2700宗特殊申請，較去年約1400宗多，且涉及眾多非DSE資歷。考評局為加強核實審批並提升處理申請效率，決定修訂明年起DSE考試規則中關於特殊報考的申請安排及所需證明。

新修訂下，符合兩大條件包括「曾考DSE」或「以考試年1月1日計算已足19歲」的人可繼續直接以自修生身分考DSE。針對「非修讀DSE課程，但考試前一年已修畢或正修讀由考評局決定為等同中六課程」者，考評局則新增要求，申請人須由學校提供修讀證明文件，更要提供文件證明該校已獲官方部門認可開辦考評局決定為等同高中程度的課程。

至於另一類，即「聲稱曾考其他相等於DSE的公開試的人」，則須證明其能於該考試達適當程度，考評局同樣增加要求，他們須由就讀學校或相關考試機構提供文件，以證明該人已考相等於DSE的公開試。

考評局昨又稱，今年DSE有類似要求，並載於DSE特殊申請的表格及申請須知，昨日的新修訂只為進一步闡明特殊報考的申請程序及所需文件。

所有自修生須書面報考

此外，新例下考評局要求所有擬以自修生身分報考者均須在截止報名前向考評局秘書長書面提出，並保留不時要求申請人提供額外文件、證明或資料的權利。考評局強調亦會酌情考慮其他類別的申請。

翻查資料，有深圳教育中心去年底司法覆核擬推翻考評局拒絕其學生以自修生身分報考DSE的決定。中心稱前年27個學生報考，去年為62人報考時被考評局要求提供辦學證明等，質疑做法不合理。本報昨查詢修例是否與司法覆核案有關，考評局稱該次是獨立個案，覆核亦已撤回。

鄧飛：沒釐清境外補習校涵否

教聯會立法會議員鄧飛估計，考評局擔心非本地自修生數量會大增而修例，惟新例沒釐清核心爭議，即自修生定義是否包括境外補習學校學生，當局應盡早解釋。至於要求所有自修生以書面申請考試，他認為合理，令考評局有更好行政預算。

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