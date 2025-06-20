明報記者 林迎

自上月下旬，產自粵西湛江與茂名的白糖罌、妃子笑已開始銷售；本月伊始，輪到黑葉、白蠟和圓枝；本月中下旬，珠三角種植的糯米糍、桂味將大批上市；下月則有懷枝等。此外，還有增城仙進奉、東莞觀音綠、雲浮香荔等地方特產，只需登入《2025廣東荔枝採購地圖》（https://shorturl.at/cM6uu），就可「訪問」廣州、惠州、東莞、肇慶、湛江、陽江、茂名、雲浮、汕頭、汕尾、潮州、揭陽12個城市的數百間果園，數據仍在不斷更新。

地圖單計廣州就有204間果園，包括從化、增城、南沙三大產區，點入每則「詳情」可瀏覽果園地址、聯繫人姓名、電話、荔枝品種、種植面積、預計產量、上市時間，多數果園允許自駕前往，亦提供速遞服務。點擊地址旁邊的定位按鈕，系統可即時切換至騰訊地圖導航。此外，增城、南沙區亦各自發布該區的「荔枝地圖」，供選購者參考。

顧客如欲到場採摘，可致電預約，查詢收費方式。部分荔枝園設門票制度，「入園任食，帶走另計」，同行兒童免費；亦有不設門票、單按重量計價，或以團隊形式「包樹」收費。記者致電其中一間果園，老闆詹先生稱，「不用預約，我天天都在」，他種植的荔枝包括妃子笑、白糖罌等，不同品種、不同規格的荔枝價格不一，若顧客指明要摘某品種，可先預留。另一間果園老闆陳先生稱，待月底成熟後才能定價，「你放心，政府推介得我哋，一定畀到最公道（價格）你」。部分果園聯同附近農莊推出釣魚、露營、燒烤、農家樂一條龍服務，既可帶小朋友體驗田園樂趣，還可帶回「成果」與親友分享。

廣東各地及各政府部門今年為保障荔枝「大年」紛紛出招，例如與美團、京東等電商平台合作，推出「點外賣送荔枝」等活動，廣東郵政、順豐、中鐵快運等物流企業組織冷鏈物流、倉庫資源，保障荔枝以最快速度送到全國各地。廣東中荔集團董事長陳耀華還稱，儘管今年國際貿易環境複雜多變，荔枝出口業務仍有望保持穩定增長，預計今年中荔枝出口量增長30%，突破5000噸。