強姦案上訴得直 足球員葉嘉宇撤罪

官：原審未予陪審適當指引

據上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成和彭寶琴昨頒布的判辭，上訴方陳辭時指出，原審法官胡雅文引導陪審團時沒就葉嘉宇或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，認為葉的定罪不穩妥或不令人滿意。

上訴庭判辭分析證供時指出，2021年3月16日案發當日葉嘉宇和當時就讀中五的17歲事主X相處兩小時期間，X不曾對葉把車駕往大潭及用手臂環繞她膊頭等行為表達不快和擔憂。上訴庭續謂，葉觸摸X胸部時，X沒反對或至少反抗得「不夠強烈」，亦在沒受肢體強迫下兩度跟葉口交。

上訴庭認為，葉嘉宇在案中「有犯錯餘地（room for mistake）」，惟原審法官沒就葉或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，令葉失卻被裁定罪脫的機會，最終裁定葉上訴得直，擱置判刑。上訴庭於判辭補充，並非認為陪審團不應信納X，正正是X對於不確定的事情作「非常公平的讓步」，令法庭裁定葉得直。

【案件編號：CACC 205/24】