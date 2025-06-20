明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

強姦案上訴得直 足球員葉嘉宇撤罪

【明報專訊】港超前足球員葉嘉宇（圖）涉2021年接載未成年女學生到大潭水塘，繼而在車上強姦對方，早前被裁定強姦罪成判監5年3個月。葉一方早前就定罪上訴，上訴庭昨頒判辭指出，事主曾兩度於沒受強迫下跟葉口交等，形容葉在案中「有犯錯餘地」，原審法官引導陪審團時沒就葉或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，裁定葉得直，擱置判刑。

官：原審未予陪審適當指引

據上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成和彭寶琴昨頒布的判辭，上訴方陳辭時指出，原審法官胡雅文引導陪審團時沒就葉嘉宇或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，認為葉的定罪不穩妥或不令人滿意。

上訴庭判辭分析證供時指出，2021年3月16日案發當日葉嘉宇和當時就讀中五的17歲事主X相處兩小時期間，X不曾對葉把車駕往大潭及用手臂環繞她膊頭等行為表達不快和擔憂。上訴庭續謂，葉觸摸X胸部時，X沒反對或至少反抗得「不夠強烈」，亦在沒受肢體強迫下兩度跟葉口交。

上訴庭認為，葉嘉宇在案中「有犯錯餘地（room for mistake）」，惟原審法官沒就葉或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，令葉失卻被裁定罪脫的機會，最終裁定葉上訴得直，擱置判刑。上訴庭於判辭補充，並非認為陪審團不應信納X，正正是X對於不確定的事情作「非常公平的讓步」，令法庭裁定葉得直。

【案件編號：CACC 205/24】

相關字詞﹕上訴庭 上訴得值 強姦罪 足球員

上 / 下一篇新聞

違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證制擬明年3月推 須遷者不獲提早上公屋
違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證制擬明年3月推 須遷者不獲提早上公屋
開門即廁 蝸居48呎翁：住得幾耐就幾耐
開門即廁 蝸居48呎翁：住得幾耐就幾耐
「簡樸房」設8項標準 最小8平方米一扇窗
「簡樸房」設8項標準 最小8平方米一扇窗
房協聚然峻然抽籤 2.1萬申請超額12倍
房協聚然峻然抽籤 2.1萬申請超額12倍
職訓局高層沈朝暉任消委總幹事
職訓局高層沈朝暉任消委總幹事
讀非DSE課程報考 須經獲認可校 議員料應對非本地自修生暴增 憂成效
讀非DSE課程報考 須經獲認可校 議員料應對非本地自修生暴增 憂成效
迷魂店家掠297萬元手袋 內地漢逃曼谷遭遣返
迷魂店家掠297萬元手袋 內地漢逃曼谷遭遣返
的士司機疑遭箍頸亡 救護聞事主指「警打人」
的士司機疑遭箍頸亡 救護聞事主指「警打人」
七旬翁扼斃精神病女 陪審一致裁誤殺
七旬翁扼斃精神病女 陪審一致裁誤殺
精進暫緩除名 官：免斷收入致上訴無效
精進暫緩除名 官：免斷收入致上訴無效
滘西洲高球場六旬除草工猝逝
滘西洲高球場六旬除草工猝逝
貨車疑違規右轉 撞九巴釀9傷
貨車疑違規右轉 撞九巴釀9傷
夏寶龍見八大管理層 訪體育園 與「愛國愛港團體代表」座談
夏寶龍見八大管理層 訪體育園 與「愛國愛港團體代表」座談
衛生防護中心更新指引 揭抗生素耐藥性增
衛生防護中心更新指引 揭抗生素耐藥性增
電子告票上訴 熱線網頁皆塞 警稱會增人手籲細候 表格已復常
電子告票上訴 熱線網頁皆塞 警稱會增人手籲細候 表格已復常
80刀斬父 精神分裂漢認誤殺
80刀斬父 精神分裂漢認誤殺
寶蓮寺棄狗案 廚師判社服
寶蓮寺棄狗案 廚師判社服
白泥「馬蹄蟹普查」 無人機AI識別九成準 發展生態遊 學者：須設管制
白泥「馬蹄蟹普查」 無人機AI識別九成準 發展生態遊 學者：須設管制
驗船督察稱不見艙室通道 英專家：說法荒謬
驗船督察稱不見艙室通道 英專家：說法荒謬
新地研棚架監測系統 每5秒檢查拉掹
新地研棚架監測系統 每5秒檢查拉掹
的士商會伙高德地圖推網約服務
的士商會伙高德地圖推網約服務
當造粵荔 一圖盡睇
當造粵荔 一圖盡睇
灣區手記：百花「古」寺 ／文：尚東美
灣區手記：百花「古」寺 ／文：尚東美
【Emily】「香港吧」駐瑞Art Basel 乾杯舊情懷
【Emily】「香港吧」駐瑞Art Basel 乾杯舊情懷
【Emily】郭蔭庶話曾邀議員旁聽課堂 公務員局致歉稱「表述有誤」
【Emily】郭蔭庶話曾邀議員旁聽課堂 公務員局致歉稱「表述有誤」
【Emily】澳新銀行CEO料港將躍財庫管理中心第一
【Emily】澳新銀行CEO料港將躍財庫管理中心第一
【Emily】迪士尼×360纜車 巴斯胡迪阿燥阿愁陪你一飛冲天
【Emily】迪士尼×360纜車 巴斯胡迪阿燥阿愁陪你一飛冲天
【Emily】謝事主受訪 余德寶出書談電騙園
【Emily】謝事主受訪 余德寶出書談電騙園
【Emily】中西區相展看變遷
【Emily】中西區相展看變遷