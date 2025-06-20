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白泥「馬蹄蟹普查」 無人機AI識別九成準 發展生態遊 學者：須設管制

【明報專訊】今日為「國際馬蹄蟹日」。本港馬蹄蟹主要集中於白泥及下白泥，包括在世界自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄列為瀕危的中國鱟。海洋公園保育基金去年起與中大及城大合作，運用全自動無人機系統及人工智能（AI）技術，於下白泥泥灘展開為期兩年的馬蹄蟹普查先導計劃，識別精準度已提升至90%以上。對於政府擬發展白泥成「生態旅遊節點」，城大化學系副教授張肇堅認為，保育瀕危物種責無旁貸，若要發展旅遊，必須配合管制措施，舉例新加坡會興建步道讓遊人觀賞馬蹄蟹。

4億多年前已存在的「活化石」馬蹄蟹學名為鱟，全球有4個品種，其中中國鱟及圓尾鱟可在本港找到，兩種鱟均未列入《野生動物保護條例》受保護物種。張肇堅表示，若要保育馬蹄蟹，必須保護白泥及下白泥的泥灘，強調保育瀕危物種責無旁貸。他認為，若要發展旅遊，必須有管制措施配合，以免遊人誤踩馬蹄蟹及其食物海藻。他補充，幼年馬蹄蟹一般只會在退潮時覓食，漲潮時會藏於沙裏，並舉例新加坡為保育馬蹄蟹及紅樹林，會興建橋樑供遊人在橋上觀賞，「既可達到郊遊目的，又不會破壞泥灘生態」，長遠需有規劃令保育與旅遊互相配合。

新加坡紅樹林建步道 「達郊遊目的又不損生態」

海洋公園保育基金保育及社區合作經理溫翰芝樂見當局的白泥初步土地用途建議包括興建海岸保護公園，團隊會利用科學方法蒐集更多馬蹄蟹及下白泥泥灘生態，助政府制定更有效的管理方案。

研究團隊開發一個專為馬蹄蟹幼體細微行為和形態設計的系統化資料標註流程，針對無人機蒐集的影像，建立及訓練AI演算法偵測及識別馬蹄蟹，精準度已提升至90%以上。團隊又計劃將技術引至大嶼山水口灣等其他馬蹄蟹棲息的泥灘。

中大機械及自動化工程學系主任陳本美表示，下白泥泥灘普查範圍約150米乘1000米，以往需將泥灘分為不同區域，由一組不少於4名研究人員同時記錄馬蹄蟹數目，每次耗約一兩小時；使用無人機及AI技術後只需一名人員，約30分鐘便完成實時數據採集，無人機更可覆蓋沿海岸的紅樹林等較難抵達的位置，為本地馬蹄蟹種群分佈情况提供更多研究數據。

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