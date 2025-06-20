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港聞

港聞二

80刀斬父 精神分裂漢認誤殺

【明報專訊】一名患偏執型精神分裂症男子2021年從超市買刀，打算探訪生父時送給對方，其後二人疑在葵涌單位爭執，男子以刀亂斬生父逾80刀而死。他昨在高院基於「減責神志失常」（diminished responsibillity）承認誤殺罪，法官將案押後至9月25日求情及判刑，待索取被告進一步精神報告。案情顯示，被告案發前數個月精神情况惡化，最後一次覆診曾投訴用藥副作用，事發前最少數天沒服藥。

曾投訴副作用 事發前多天沒服藥

被告李文樂（現年35歲）原被控2021年10月11日在葵涌荔景山路180號賢麗苑一單位謀殺李學財（終年78歲），他昨改認誤殺罪。被告2018年有一項傷人紀錄，涉及其胞姊，當時被判醫院令3個月。

案情稱，案發時被告居於為精神復康人士提供住宿服務的中途宿舍。當日下午4時許，事主鄰居聽到事主單位傳出尖叫和救命聲，鐵閘鎖上，遂報警。警方和救護人員到場破門看到事主倒臥血泊中，面部、頸部和四肢有多處刀傷和刺傷，大量出血；被告則一動不動地坐在沙發，身旁放着兩把沾滿血的水果刀。事主送院搶救，因大量出血和長時間心臟驟停導致多重器官衰竭，翌日凌晨1時許不治。解剖報告稱他全身有逾80處刀傷，其中20處在頭、5處在頸、40處在左右前肢和逾10處在下肢，手臂、手指、手掌等傷勢為防禦所致。

被告警誡下稱當日從超市買了兩把水果刀，打算之後赴單位探事主時送給他。他在單位內因工作問題與事主吵架，事主動手推他，他遂從背包取刀不斷刺對方，稱要自衛。案情提到被告2009年起先後患強迫症、焦慮症和偏執型精神分裂症，出現幻覺和自殺念頭，2020年情况一度改善並找到全職工作，翌年5月再惡化，不過9月覆診時他向醫生投訴用藥致心跳加速，獲准減輕劑量，案發前數天至數周沒服藥。

【案件編號：HCCC 408/24】

相關字詞﹕高等法院 誤殺罪 倫常命案 減責神志失常

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