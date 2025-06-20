電子告票上訴 熱線網頁皆塞 警稱會增人手籲細候 表格已復常

本報就事件向警方查詢，警方昨回應會就告票電子化增設額外人手處理查詢；又說熱線設輪候功能，線路繁忙時會播放提示錄音，呼籲來電者耐心等候。至於網上申訴表格「受爭議的定額罰款告票」頁面日前一度故障，警方前日下午一度口頭回覆稱僅從「常見問題」頁面點擊的表格連結有問題，市民可循其他頁面進入表格，記者追問後警方於晚上修正網頁，並書面回覆稱知悉情况後已跟進，連結已復常。

車主疑遭抄錯牌 警署「不調查」

警方重申，市民如認為告票不合理，可致電熱線、書面、傳真、透過網上表格或電子報案室等方式投訴，約兩個月後會有結果。

事主溫先生向本報憶述，上周六（14日）下午3時許起於西貢一個咪表位停泊輕型貨車，其間一直有續表，而且車輛完整地泊於泊位，翌日中午12時欲再續表時卻收到警方短訊通知車輛已抄牌，稱停泊方式對道路造成阻礙。

溫先生不解抄牌理據故盼提上訴，稱以往若發錯告票可致電當區警署查詢，故當日先致電西貢警署，但獲覆「不會調查」。他其後致電短訊告票提及的新熱線181181，無法聯絡上職員。翻查資料，警方周日實施電子告票的同時推出新版紙本告票，舊版紙本告票有列明如對通知書有疑問「可與任何警署的值日警官聯絡」，新版則刪去相關字句。

溫先生續稱，翌日轉而電郵「中央交通違例檢控組」及嘗試在警方網頁尋找上訴渠道，他在「常見問題」頁面找到「受爭議的定額罰款告票」表格連結，點擊後頁面顯示「服務逾時」。溫不滿轉發電子告票後上訴無門，令其感覺警方「唔夠專業」，「最起碼都要有個自動回覆，話已經收到查詢、處理中之類」。

本報查詢後 事主獲覆正處理

本報前日向警方查詢，警方陸續跟進各上訴渠道問題，同日深夜溫收到警方電郵回覆稱正處理事件。記者前日致電熱線曾等約20分鐘無人接聽，昨午再試致電則等候約1分鐘便接通職員。

不過，據記者觀察，警務處網頁截至昨日仍未更新中央交通違例檢控組的查詢熱線號碼，於「常見問題」及「聯絡我們」等多個頁面仍顯示舊號碼2866 6552。記者昨試致電2866 6552，電話錄音則提示熱線號碼已更新，並自動轉駁至新號碼181181線路。