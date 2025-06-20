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港聞二

精進暫緩除名 官：免斷收入致上訴無效

【明報專訊】牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」（下稱精進建築）續牌被拒，將從一般建築承建商名冊除名，精進建築其後提出上訴，前日獲高院法官鄭蕙心批准上訴期間暫緩除名。鄭官昨日頒布判辭解釋，精進建築所提上訴似乎「遠超有合理可爭辯之處」，並接納若法庭拒絕暫緩除名，公司收入將斷絕，令本案上訴變為無效，故批出申請。另外判辭披露，精進建築現有逾1.5億現金存款，惟仍要向分判商等支付約2億元。

擁1.5億現金 需付分判等2億

本案申請人為精進建築；答辯人為屋宇署長及承建商註冊事務委員會。

鄭官在判辭提及，精進建築目前聘用593名員工、擁有約1.54億元現金存款，同時有責任向分判商和供應商支付約2.06億元。鄭官指出，若精進建築被除名，便要停止處理未完成項目，令公司收入斷絕及面臨被呈請清盤的風險，影響一眾員工；鄭官接納精進建築一方所指，拒批暫緩除名申請會令公司就除名提出的上訴無效（nugatory）。

鄭官另提到，2023年3月精進建築向屋宇署申請續牌時，提名因涉及精進地盤致命意外被控誤殺的簡浩楷為其中一名「獲授權簽署人」；翌年2月，精進建築向屋宇署表示簡會辭職，但仍會代表公司出席續牌面試，所有面試同年4月完成。鄭官表示，精進建築已表明簡會辭職，但屋宇署考慮是否讓精進建築續牌時，看似考慮到簡的能力，而答辯方似乎沒回應有關情况。

此外，對於答辯方認為當局有權基於精進建築近3年牽涉致命事故拒絕續牌，鄭官指出，當局上月去信精進建築表示拒絕續牌時，沒闡明牽涉致命意外乃拒絕續牌的原因，並接納精進建築一方稱，出現致命事故不一定等同不適合續牌。

接納「致命事故未必不宜續牌」

鄭官認為，現階段精進建築就除名提出的上訴似乎「much more than merely arguable（遠超有合理可爭辯之處）」。鄭官指出，批准暫緩除名對各方構成不公的風險較低，故批出申請，但這不應被視作對精進建築往績的評論。

【案件編號：HCMP 952/25】

相關字詞﹕高等法院 上訴 屋宇署 精進建築有限公司

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