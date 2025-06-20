七旬翁扼斃精神病女 陪審一致裁誤殺

根據控罪，被告陳桂生（70歲、保安員）否認2022年3月7日謀殺女子陳杏詩。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。

商議不足一小時 官：案件「悲劇」

陪審團昨早10時14分開始退庭商議，不足一小時達成裁決結果。法官胡雅文在裁決後感謝陪審團，稱他們的協助是本港司法制度重要一環，又形容本案是「悲劇」（tragic case）。

控方案情指出，被告與任職夜更保安的前妻及事主同住旺角海富苑約400呎單位，事主患自閉症、強迫症、躁鬱症、亞氏保加症及學習障礙，失業6年。她經常就瑣碎事宜吵鬧，包括不允許被告用廁所和騷擾他睡眠，當中涉及肢體行為，曾六度惹來警方介入。事主曾接受精神科診治，其後不願服藥和覆診。

被告直言案發前兩年間想過殺害女兒，「再係咁我覺得自己會精神分裂」；案發當日女兒阻止他小便，又用雨傘擊打他，他「忍無可忍」，形容為「最後一根稻草」。

精神科專科醫生分析，被告案發時患中度適應障礙症，病因包括新冠疫情、需與前妻同住、承受女兒長期肢體和言語虐待、性格內向不擅求助等。醫生提到病人有可能做出失控的事，事主行為可能超越被告能忍受的「紅線」，有這樣的女兒可謂不幸。

審訊中被告的前妻和幼女分別以控方和辯方證人身分出庭作供，幼女稱事主曾阻止被告回家，被告因此躲在後樓梯，家中如「隨時有一個炸彈會爆」。前妻則形容被告比自己更能容忍事主，又透露曾向房屋署提出與事主分戶被拒，亦有向家庭服務中心求助，但輪候4年女兒仍不獲分配宿舍。

【案件編號：HCCC 267/23】