活在灣區：北上度假選酒店 內地品牌性價比高

明報記者 劉敬華

隨着內地旅遊業持續發展，酒店業百花齊放，選擇愈來愈多，尤其是於中端至中高端市場。邁點研究的2025年4月中國酒店業發展報告指出，今年4月內地酒店業在「人事、開業、資產等多方面呈活躍勢態」，中高端市場仍是增長主力，國際品牌與本地領先企業通過差異化佈局搶佔市場份額，行業集中度進一步提升，市場活力持續釋放，個性化酒店和社交酒店持續受到「體驗經濟」浪潮影響，維持高熱度，成為行業發展新亮點。

近年不少內地酒店品牌積極拓展中高端及中端市場，網上評價並不遜於國際品牌旗下的中高端酒店。若參考邁點品牌指數（Meadin Brand Index，簡稱MBI），該指數主要反映一段時期內，品牌在互聯網和流動網絡的影響力。

內地品牌房價普遍低於國際連鎖

根據邁點研究的2025年4月中國酒店業發展報告，以MBI計算排名最高的內地中高端酒店品牌為亞朵酒店，其MBI達553點（見表1），雖遜於以MBI計算排名最高的國際中高端酒店品牌希爾頓歡朋酒店之610點，但稍高於排名第二位的國際中高端連鎖酒店品牌智選假日酒店之539點。

至於房價方面，參考前日於Trip.com搜尋的6月28至29日兩人入住一晚之最低房價總額（連稅及附加費）結果，深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店的房價由852港元起，附近的深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店同日入住房價可由673港元起（見表2）；又如深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店的房價由836港元起，鄰近的深圳福田華強北步行街亞朵酒店同日入住房價則由615港元起，而上述4家酒店同處福田區，於Trip.com網站均獲4鑽評級，且住客評分均逾9.5分。

品牌名稍不同 或檔次有別

選擇內地品牌酒店時，還要留意品牌名稱稍有不同，很可能為另一檔次的酒店，價格或因而有一定差距。以維也納酒店集團旗下酒店品牌為例，旗下的維也納國際酒店走中高端路線，而旗下的維也納酒店則走中端路線。

再參考前日於Trip.com搜尋的6月28至29日兩人入住一晚之最低房價總額（連稅及附加費）結果，維也納國際酒店（深圳福田區景田店）的房價由412港元起，而同屬福田區的維也納酒店（深圳體育中心八卦嶺地鐵站店）同日入住房價則由314港元起。又如亞朵酒店，根據該酒店官網資料，旗下的亞朵S酒店針對高端市場，而旗下的亞朵酒店及亞朵X酒店則主要針對中高端市場。

一般而言，同一酒店集團旗下走中高端路線的酒店房價會較高，惟由於酒店所處的地理位置，如位處市中心、熱門景點，又或毗鄰地鐵站等因素也會支持房價，以致即使同一酒店集團旗下的中端品牌酒店，若處於較佳地點，房價也有可能直逼，甚至高於同一酒店集團旗下處於較遜色位置的中高端品牌酒店。

因此選擇時，除要比較房價，還要留意酒店品牌檔次、地理位置及酒店配套設施等，以尋找性價比較高的中價或中低價酒店。

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