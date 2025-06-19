借遮仔會涉瞞財仔欠款 警：按職員指示填表

【明報專訊】時任警員涉隱瞞曾向6間財務公司借貸逾50萬元，詐騙香港警察儲蓄互助社批出逾5.7萬元貸款，遭廉署落案起訴一項欺詐罪，案件昨於西九龍裁判法院開審。裁判官王證瑜裁定控罪表證成立，被告出庭自辯。他自辯表示，曾致電儲蓄互助社查問如何申請貸款，並按職員指示填寫申請表。
被告馬偉昌（47歲）1996年加入警隊，案發2019年任職警員，現已離職。控辯雙方承認事實，他1997年成為警察儲蓄互助社社員，擔任警員時月入逾3.6萬元。
案發時6財務公司貸款未清 月還2.4萬
被告2014年至2019年間分別與大眾財務、亞洲聯合財務、好好景財務、銀堡（亞洲）、海德國際財務及匯駿財務，簽訂共6份貸款合約，取得共逾50萬元貸款。2017年12月，被告向警察儲蓄互助社申請5萬元貸款，獲批申請。
控罪發生於2019年7月，被告再獲警察儲蓄互助社批出57,060元貸款，每月還款逾1889元，還款期3年。申請該筆貸款時尚未償還上述6間財務機構的貸款，每月還款額逾2.4萬元。
控方完成舉證，裁判官裁定控罪表證成立。被告出庭自辯稱，2017年曾致電警察儲蓄互助社查詢，其後預約上門填寫貸款申請表。他表示，當時不懂分辨「貸款金額未清還」一欄，代表他未償還的貸款抑或罰款，「職員叫我填有，我就按指示填有」。聆訊今續。