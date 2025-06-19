馬會獲准增同步聯播 博彩稅料多18.2億

根據民政及青年事務局提交文件，馬會建議將每個馬季在本地賽馬日同步聯播賽事上限，於2025/26馬季由目前25場增至40場，以及由2026/27馬季起再增至55場；非本地賽馬日同步聯播日上限亦於2025/26馬季由目前37日增至53日，以及由2026/27馬季起再增至70日。

政府稱早年增同步聯播後外圍減

文件提到，馬會認為本地馬迷對知名境外賽事需求甚殷，目前循非法途徑滿足。當局稱，自2020/21馬季每季增加14個同步聯播日以來，馬會錄得非法賭博網站流量累計減少約41%；自2023/24馬季增加15場同步聯播賽事及每個同步聯播日的境外賽事數目上限以來，馬會錄得非法賭博網站流量平均減少約12%，反映新增同步聯播或有助減少外圍賭博。

馬會昨稱，隨着同步聯播配額增加，馬會賽期表將可涵蓋大部分獲國際賽馬組織聯盟評選為全球百大一級賽賽事，將加強馬會打擊非法投注非本地賽事的地位及工作，並創造更多稅收。