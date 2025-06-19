有機西瓜節明開鑼 新推多汁「熱研2K」 皮薄難長途運送 適合本地種植

漁護署農業主任（園藝）王敏維稱，今年天氣炎熱但雨量不多，適合西瓜生長。她說，4款西瓜的甜度介乎10至12度，一般本地西瓜甜度則約8至12度。新推介的「熱研2K」為綠皮紅肉、皮薄多汁，甜度約12度；推介多年的王牌西瓜「超甜黑美人168」為小球形，果皮帶有深色條紋，果肉呈紅色，甜度約12度；同樣推介多年的「黛安娜」為黃皮紅肉，甜度約11度；「哈蜜」果肉則呈橙黃色，甜度約10度。

新款測糖機毋須切開西瓜

王敏維提到，漁護署今年採用新的測糖機，只需將西瓜放置在儀器上便可量度甜度，毋須切開。王說，量度後會貼上甜度標籤，「令市民買得安心又放心」。她表示，今年參加青衣城農墟的農戶約有40個，認為反應熱烈。

農友稱即日現摘 下月起可經網訂購

有參與西瓜節的農戶表示，今年西瓜產量逾100個，分別有「超甜黑美人168」、「黛安娜」及「熱研2K」。農友張先生表示，雖然近日本港降雨頗多，但農莊設有雨棚，對西瓜的影響不大。他續稱，由於天氣較熱，收割的時間需要小心調整，以免甜度出現變化，又稱西瓜大多即日現摘送到農墟，期望可以全部售出。

漁護署亦邀請了不同恆常農墟參與有機西瓜節。由7月起，市民可到不同地區的有機農墟選購本地有機西瓜，亦可經「本地魚菜直送」網頁或手機應用程式向蔬菜統營處訂購。