調查委會倡增驗船聲明 助理海事處長認無落實

陳思賢：船符建造目的比按圖則建造重要

陳思賢昨日繼續作供講述海事處驗船制度。就驗船人員未發現南丫四號無裝水密門，陳稱處方考慮引入ITP驗船系統，列出所有待檢驗項目，供同事查閱記錄，惟尚未推行系統，而他未聽聞船廠反對，將繼續跟進。

調查委員會曾向海事處提出13項建議，包括要求驗船主任簽署聲明，確認船已根據核准圖則建造，陳思賢在書面供辭稱已落實建議。陳昨在庭上承認，現時驗船證書無附加聲明，因海事處委託顧問公司研究，認為驗船人員僅花一日驗船，「其餘364日係船東睇住艘船」，增設聲明無意義。陳又稱，船符合建造目的（fit for purpose）比按圖則建造更重要，若有設計改動，船東或船廠要取得海事處批准，由處方評估會否影響安全。

家屬方：張炳良海事官員昔稱接受所有建議

代表家屬的大律師譚俊傑關注，前運房局長張炳良及海事處官員表明接受調查委員會所有建議，為何最終無落實。陳思賢稱不肯定相關事件的先後次序，從海事處角度而言，「我哋覺得complete（完成）咗（建議）」。

早前研訊觸及，海事處會否將規管船員工時納入船公司發牌條件。代表海事處的大律師羅蔚山指出，除了海事處批核船牌，運輸署亦會發出渡輪服務牌照，陳思賢同意說法。在提問下，陳認同海事處發牌着重船隻安全，運輸署則針對航線安排；若透過發牌規管船公司營運，由運輸署跟進較合適。研訊今續，海事及造船工程專家Robert Vart將作供。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）