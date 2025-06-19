王軍霞為女兒遷港 有學校邀做教練

香港人才服務辦公室及賽馬會昨晨舉辦「冠軍歡迎冠軍 人才匯聚香港」晨跑活動，歡迎在1996年奧運女子田徑5000米奪金的王軍霞及其女兒成為「新香港人」。同年為港奪得奧運首金的「風之后」李麗珊亦有現身迎接。

「育兒擇鄰而居」 冀助體壇發展

被稱為「東方神鹿」的王軍霞其後在分享會談及自己與香港的淵源，稱1996年奪冠後曾應邀訪港，當時已覺香港「特別繁華、明亮」，而香港具「東方明珠」的美譽，與她的綽號相似，「那時就覺得，我是不是與香港也有一絲一縷的關係」。她說，香港生活節奏較快，港人特別積極之餘，亦聚集各地優秀人才，「以前我們說育兒需擇鄰而居，覺得到這裏（香港），除了對自己有一些幫助及提升外，對我的孩子也會有一些潛移默化」，遂決定來港。

否認長居美國 未回應棄美籍否

王軍霞退役不久後曾移居美國，她否認長居當地，「只是一段時間，就是生孩子的時候」，其後已返北京生活，女兒則留美讀書。她確認與女兒皆持美國護照，沒回應會否放棄美籍。

尚海龍表示，日前已接獲本地大學及中學接洽，想邀請王軍霞擔任教練，仍待王首肯。他認為香港會好好利用王軍霞在體壇的影響力，亦相信對方會貢獻香港。

勞福局長孫玉菡昨日出席分享會歡迎王軍霞，認為王來港反映「香港一定是具有吸引力」，期望對方協助「向全世界說好香港故事」，並為本地體育事業或經濟發展貢獻一分力量。孫又說，政府正積極「搶人才」，他已前往馬來西亞、德國及法國等地，盼吸引更多具創業精神的年輕人來港，「為我們的活力再新增一些經濟活力」。