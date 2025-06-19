研究：鋰劑控躁鬱 副作用發病率低

研究團隊分析醫管局2002至2018年的電子病歷和化驗結果，包括研究約4500名患者的甲狀腺功能數據和7000多名患者的腎功能結果，評估他們的甲狀腺功能異常、慢性腎病（三期或以上）和末期腎病等疾病風險。

團隊發現，20%接受鋰劑治療的患者出現甲狀腺功能異常，9%患有第三期慢性腎病。與未使用鋰劑的患者相比，鋰劑治療組的甲狀腺功能異常率高出兩倍，第三期慢性腎臟病率高出35%。不過，在更嚴重階段的腎病風險則無顯著分別。研究結果已發表在國際醫學期刊JAMA Network Open。

港大臨牀醫學學院精神醫學系臨牀助理教授羅嘉瑩向本報解釋，異常不代表真的患病，而是指有副作用風險，大多數接受鋰劑治療的患者不會出現甲狀腺或腎功能異常，證實在妥善臨牀監察下使用鋰劑安全。她提到現時醫管局亦有相關指引，定期為接受鋰劑治療的患者抽血檢測。

該系主任張頴宗指出，患者在妥善檢測下可安心使用鋰劑作為躁鬱症的第一線情緒穩定劑，呼籲加強公衆教育，以消除圍繞心理健康治療的偏見和錯誤資訊，鼓勵患者積極尋求專業醫療協助。

研AI助計個人化健康風險

另外，港大研究團隊正開發一系列人工智能風險篩查工具，冀為接受精神治療的病人計算個人化的健康風險評分，以做出更明智治療決策，推動精神健康護理向預防為本和更個人化方向發展。