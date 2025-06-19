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港聞二

研究：鋰劑控躁鬱 副作用發病率低

【明報專訊】躁鬱症患者情緒會極端波動，鋰劑在國際指引被列為第一線情緒穩定劑治療，但因潛在副作用而未於臨牀充分利用。港大醫學院分析長達16年數據，發現接受鋰劑治療的患者在甲狀腺和腎功能異常的發生率略高於未使用鋰劑的患者，但總體發病率低，而在更嚴重階段的腎病風險則無顯著區別，證實只要配合定期檢測，鋰劑可安全應用於躁鬱症治療。

研究團隊分析醫管局2002至2018年的電子病歷和化驗結果，包括研究約4500名患者的甲狀腺功能數據和7000多名患者的腎功能結果，評估他們的甲狀腺功能異常、慢性腎病（三期或以上）和末期腎病等疾病風險。

團隊發現，20%接受鋰劑治療的患者出現甲狀腺功能異常，9%患有第三期慢性腎病。與未使用鋰劑的患者相比，鋰劑治療組的甲狀腺功能異常率高出兩倍，第三期慢性腎臟病率高出35%。不過，在更嚴重階段的腎病風險則無顯著分別。研究結果已發表在國際醫學期刊JAMA Network Open。

港大臨牀醫學學院精神醫學系臨牀助理教授羅嘉瑩向本報解釋，異常不代表真的患病，而是指有副作用風險，大多數接受鋰劑治療的患者不會出現甲狀腺或腎功能異常，證實在妥善臨牀監察下使用鋰劑安全。她提到現時醫管局亦有相關指引，定期為接受鋰劑治療的患者抽血檢測。

該系主任張頴宗指出，患者在妥善檢測下可安心使用鋰劑作為躁鬱症的第一線情緒穩定劑，呼籲加強公衆教育，以消除圍繞心理健康治療的偏見和錯誤資訊，鼓勵患者積極尋求專業醫療協助。

研AI助計個人化健康風險

另外，港大研究團隊正開發一系列人工智能風險篩查工具，冀為接受精神治療的病人計算個人化的健康風險評分，以做出更明智治療決策，推動精神健康護理向預防為本和更個人化方向發展。

相關字詞﹕精神健康 港大醫學院 醫學研究 情緒病 躁鬱症

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