瀝青水風波 甯漢豪：臨時喉料下月初竣

至於皇后山邨及山麗苑最新情况，甯漢豪稱水務署已清洗署方負責保養的水管11次，房屋署亦就負責的水缸和水管分別清洗3及6次，並在屋苑每座樓宇入水位安裝共22個過濾設施；自設立24小時熱線後，政府共接獲約700宗查詢，水務署從不同渠道蒐集到逾1500宗冲洗水表的要求，大部分居民稱水質已改善。

稱已派機械人評估瀝青管

民建聯議員劉國勳在會上提及，仍有居民發現水中有黑點，關注需時多久才能確認水管清洗乾淨，以及能否評估仍有多少殘留物。甯漢豪表示，水務署每次收到相關投訴都會入屋檢查，查看黑點屬瀝青沉澱物抑或屬用戶水龍頭的污漬，當局亦會在交予食水安全諮詢委員會的報告中解釋瀝青源頭及事件成因，現已派出「管道機械人」進入有瀝青塗層的水管評估狀况，清洗後也可再派機械人確認。

「智管網」擴至食水 研提前竣

水務署另會擴大「智管網」水管改善工程監測範圍至食水主幹道及所有食水分配管網，並更新監測水管流量、水壓的傳感器，預料2027年完成。甯漢豪稱，當局會要求水務署探討提前完成的可能。署方2005年後已無水喉使用瀝青塗層，目前全港共有230公里使用瀝青塗層的水喉屬食水管道，佔整體水管網絡的3.9%，已在有關位置安裝約1000個濾網。