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港聞

港聞二

精進尚涉4公營項目 工會料無礙交接

【明報專訊】原承建6個項目的精進建築已被建築署及房協先後按合約機制要求離場，尚餘3個房委會項目及一個港大宿舍項目。對於精進獲准暫緩除名，發展局昨稱，等候進一步聆訊期間如精進承辦的項目地盤仍有建築活動，相關項目擁有人會根據合約行事。建造業總工會理事長周思傑表示，建築合約一般會列明若承建商表現不符合要求可終止合約，暫緩除名對地盤交接影響不大。

房協建築署本周終止合約

曾塌天秤奪命的房協觀塘安達臣道R2-2項目約有1400伙資助出售房屋，建成時間已由2025年延至2026年，再延至2026/27年。房協稱，已根據工程合約相關條款，昨早中止精進合約，承建商須即日離場，地盤交還房協接管，目前正密切跟進。

柴灣水務署及懲教署總部大樓建造工程過去多月進度遲緩，建築署已按合約機制於周日（15日）終止精進工程合約及收回地盤，由瑞安承建有限公司暫時接管，將盡快安排另一承建商進場。項目原定2026/27年竣工，現有待確定。

涉3項目 房會：積極檢視安排

而房委會的3個項目包括屯門滿田邨約1000伙公屋、東涌雋東邨約5200伙公屋及白田邨重建計劃第十期地下通道，精進建築尚未離場。房委會稱，因應最新情况，正積極檢視相關安排及程序，有決心在切實可行下盡快完成餘下工程，減少對公屋輪候時間影響。

港大則在早前預計，薄扶林道學生及員工宿舍項目今年第四季竣工。

工會：被拒續牌前已拖款億計

周思傑稱，精進續牌被拒，業主更換承建商勢在必行，建築合約一般會列明若承建商表現不符要求可終止合約，故暫緩除名對地盤交接影響不大。不過，他提及精進早在續牌被拒前已拖欠分包商款項，估計涉款數以億元計，導致工人欠薪，相信精進不獲續牌會加重信心危機，進一步加劇對工人與分包商的影響。

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