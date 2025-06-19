精進獲准上訴續牌 除名暫緩 稱拒批即收入枯竭 政府：以此論全行可自動延後

司法機構網頁顯示，法官鄭蕙心今日頒布暫緩除名的裁決理由書；案件亦已排期今年8月26日進行其上訴及暫緩執行決定申請，聆訊需時兩天。政府昨晚發稿稱，屋宇署作為建築事務監督會與法律團隊研究法庭書面判決，以考慮進一步行動，另署方會全力準備上訴聆訊（見另稿）。

本案申請人為精進建築有限公司；答辯人為屋宇署長及承建商註冊事務委員會。高院昨先處理精進建築的暫緩除名申請，代表申請方的資深大律師余若海陳辭稱，精進建築在2020、2022及2023年牽涉致命意外，之後同類意外再沒發生，若當局以致命意外作為除名理由，早就把精進建築除名，而非今年才行動。

指有可爭辯處 應容續運作

余若海亦引述《明報》去年一篇精進建築報道，提及精進建築地盤的鑽孔機控制員「正作每日例行機械檢查」，強調有人在地盤展開適當維護工作。余重申，答辯方未能提供充分除名理由，精進建築的上訴有合理可爭辯之處，在事情敲定前應被容許繼續運作。

此外，余若海形容，由精進建築擔任總承建商的6個發展項目為其命脈（lifeblood），若法庭拒絕暫緩除名，精進建築將被迫停止處理承接的工程，使公司收入枯竭及可能面臨清盤和各方申索，令公司蒙受不利。

政府方：面試未過 反映能力

代表答辯方的資深大律師陳浩淇陳辭稱，當局考慮是否讓精進建築續牌時，顧及該公司近年致命意外屬合理；又提到精進建築代表早前未能通過續牌面試，反映能力不足，質疑申請方上訴理據不強。

對於申請方力陳拒絕暫緩除名會影響精進建築的「生計」，陳浩淇稱，暫緩除名屬暫時性質，而僱主一般重視穩定，若申請方認為暫緩除名會為公司帶來工作和現金流，乃不設實際。陳浩淇續指出，若帶來現金流是容許暫緩除名的充分理由，那麼所有建築公司都會自動獲准暫緩除名，「令承建商登記制度淪為笑柄」。鄭官最終批准精進建築暫緩除名的申請，直至案件上訴有結果。

【案件編號：HCMP 952/25】