七旬翁非禮兩外孫女拍淫照 囚6年兩月

案發時兩事主分別7及5歲

被告L.L.C.（現年75歲，退休）承認15項非禮罪，其中10項與女童X有關，另5項與女童Y有關，另承認的3項製作兒童色情物品罪中，兩項同時涉及X和Y，1項涉及X。案發於2020年至2021年，當時X為7至8歲，Y為5至6歲。

二人患創後壓力症 姊有解離徵狀

事主創傷報告顯示，X及Y患創傷後壓力症，需繼續接受心理治療。X同時有解離徵狀，自責、抑鬱、焦慮、有自殺念頭，擔心遭被告報復。Y則迴避再想起非禮事件，也不想再見到被告。

被告的心理報告指被告童年艱苦、婚後因經濟等問題與妻子有分歧，試圖透過犯案來重拾權力和自尊。他以向外孫女提供性教育作犯案藉口，但重犯機率低。辯方求情稱，被告坦白認罪且有悔意，而親人拒再與他相見，對他來說已是很大的懲罰。

游官判刑時指出，涉案色情物品數量少，心理報告指被告並非戀童癖、妻子證實他平時關心兩名事主，而且他或須在獄中度過餘生；故就所有控罪以10年為量刑起點，考慮被告認罪及其年紀等因素，減刑至判處被告監禁6年兩個月。

案情指出，兩名事主案發時到訪被告兩處住所時，被告摸、舔、用陰莖來摩擦她們的下體，再朝腹部射精，並兩度拍下X和Y的私處照，另一次拍攝用陰莖來摩擦X的影片。他曾對X和Y說「精液已用完，明天繼續」。X去年1月將事件告訴社工，社署得悉後報警，X及Y向警方透露其中12次事件。被告被捕後在警誡錄影會面中承認犯案，他稱不記得某些事件是否有發生，但不否認可能曾發生。被告又向警方透露他在另外6次事件中以相同方式犯案。

【案件編號：HCCC 50/25】