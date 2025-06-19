官質疑免針紙斂財 辯：大狀也有海鮮價 稱「耳仔軟」犯案 被告認罪「比其他醫生勇敢」

【明報專訊】六旬男醫生王秉亮於新冠疫情期的4個半月內濫發逾6000張「免針紙」，他早前承認4項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，為同類事件首宗定罪個案，法官郭偉健及後要求辯方釐清求情理據，案件昨日在區院提訊。郭官質疑被告收費偏高，「考慮緊被告犯案原因係咪得一個，就係貪錢」。辯方說各行業根據不同情况收費常見，大律師收費也有「海鮮價」，又指被告不是收取「一萬幾千」。法官聽取陳辭後表示需更多時間考慮，遂再度押後本案至7月11日判刑。
被告稱印象模糊 紐頓聆訊不出庭
被告王秉亮（62歲）承認各於2022年4月14日、6月2日及6月11日四度不誠實使用電腦。案件原本排期本月初判刑，惟法官質疑辯方求情稱本案不涉違反誠信，與法庭觀察不一致，遂押後至昨天「紐頓聆訊」，讓被告解釋。
辯方盼表達悔過從輕發落
官：病人要的是醫生專業意見
辯方大律師馮家安昨引述被告在信中交代，對案發事印象模糊，思路不清晰，決定不出庭作供。被告並稱當時其他病人看到其診所「排大隊」都轉到其診所，他因同情病人和「耳仔軟」犯案，望向法庭表達悔過，盼從輕發落。
法官郭偉健詢問辯方是否接受當病人提出索取免針紙，被告便會發出，辯方解釋被告案發時判斷力受影響。郭官質疑被告從醫多年，有流行病學知識，「點樣可以令佢耳仔軟就出證書」。辯方舉例案中其中一名懷孕事主出現紅疹，但法官謂病人要求的是醫生的專業意見，判斷是否適合接種疫苗。辯方強調被告認罪，面對同類控罪的其他醫生也沒這般「勇敢」。
郭官再稱，所有專業醫生理應知道發豁免證書要有理據，辯方重申被告不是故意騙病人，被告也是「有血有肉」的人，正如天主教徒將十誡銘記於心，也有可能在犯錯一刻忘記金科玉律，否則便不會有「迷途嘅羔羊」。辯方補充，「我哋都聽過『剎那光輝不是永恒』」，冀被告一時錯失不會對他造成永久障礙。
此外，法官問及為何從紀錄顯示，被告收取病人的費用較多是400多元，300多元可謂「冇乜」，有些個案中被告見了病人一至兩分鐘、沒打針便收500元，認為他應「個心有個尺度」，質疑是否「貪錢」。辯方指不同行業會視乎情况收費，也曾有大律師因「正義感飈升」免費接案，况且收費不一並非控罪元素。
案情稱，被告發出6635份證明書，4名事主分別向被告表示患耳咽管功能障礙及自主神經紊亂、懷孕後出現紅疹及有家族遺傳病，被告診斷各人1至8分鐘，其間無提問或檢查。