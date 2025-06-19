的士司機疑遭箍頸送院 救護指清醒醫生稱昏迷

救護隊目：未提頸痛 「似攰反應慢」

前救護隊目李志誠繼續作供。他稱，事主陳輝旺（65歲）就額頭及四肢共7處傷口感到痛楚，未提及頸有痛，其維生指數無異常。李自言不會按壓事主頸部，因可能造成二次傷害。至於事主在救護車兩度被評估屬有正常意識、入院後醫生卻評估為昏迷，李稱他不知道醫生診斷，並形容事主在救護車「似攰、反應慢」，但仍清醒。

李又稱，除非事主情况危急及有預先通知控制室及醫院，他不能繞過分流站將他直接送入急症室。有陪審員關注，病人在救護車需否佩戴安全帶。李稱需要，且行車途中不會輕易解開病人安全帶。該陪審員追問，事主下車時俯卧擔架牀上，故他理應在上車前已被翻身成俯卧姿勢；李稱有可能。

時任伊利沙伯醫院急症室醫生周曉慧在庭上讀出其報告表示，2012年11月11日事發當晚，救護員稱事主被乘客打傷、但能夠走動，而事主在救護車時，其清醒度下降。事主進入急症室後，格拉斯哥昏迷指數為3分，其後為6分。周表示，3分屬最低分，顯示事主陷入昏迷。當時事主個案緊急，直接進入急症室，由一名專科醫生診治，周為專科實習醫生，負責記錄及處理表格。

X光未顯頸骨折 事後掃描證移位

周亦在報告表示，事主頸椎的X光照片顯示無明顯骨折。不過根據其他醫生的醫事報告，事主事後接受頸椎磁力共振掃描發現，頸椎第五及六節出現移位。周表示，人體頸椎共有7節，如果想用X光清楚拍攝全部頸椎，需要病人配合挪動身體。因為當時事主平躺，故該X光照片只拍攝事主的前4節頸椎及第5節的部分。

代表警員林偉榮的大律師關注周與李的證供有出入，包括事主昏迷指數及是否抵院後直入急症室。周同意病人意識可以在一分鐘內轉壞或變好，事實上事主離開急症室、移至內科病房後即回復清醒；周同意有可能是護士發現事主情况危急而安排直入急症室。研訊今續。

【案件編號： CCDI 477/13】

（死因研訊）