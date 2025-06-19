康文署訂場系統年半錄435炒場投訴 「積犯」罰則研增

新技術阻搶場程式 截500萬次登入

劉震昨日回覆議員質詢時表示，為打擊濫用電腦程式租場，SmartPLAY已引入「新一代網上應用系統防火牆及抗機械人技術」，監測用戶登入情况，並用人工智能監察用戶的網絡使用情况，今年初系統在繁忙時段曾攔截逾500萬個可疑程式的登入請求。他強調康文署和承辦商將持續跟進，研究更多方案防範機械人程式訂場。

議員簡慧敏問及當局會否考慮將康文署於七一以抽籤方式供市民免費使用設施段節的做法常規化，以防「炒場」者牟利。劉震稱，先到先得或抽籤各有利弊，現行做法參考過大多數用家意見，若市民認為某類設施抽籤分配更適宜，當局願意考慮，舉例草地足球場已改用抽籤分配場地。議員鄭泳舜問及當局會否考慮進一步禁止慣常違規者訂場及延長禁訂天數，劉震稱當局正考慮向「積犯」實施更嚴厲措施。

康文署耗資5億元開發SmartPLAY，議員霍啟剛關注當局會否預留資源提升系統，劉震回應時提到，該系統每年總營運開支預計約5600萬元，包括維修、日常支援及提升服務等，而首年度開支為2800萬元，署方有需要時可動用部門資源更新系統。

SmartPLAY每年營運開支料5600萬

議員嚴剛問及當局會否考慮開放官校場地供市民使用，劉震稱，目前市民對康體及文化設施需求大，當局已透過相關部門安排，希望學校開放設施供團體及市民使用，目前已有不少學校參與，冀日後有更多學校加入。