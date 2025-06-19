內地工廠印假演唱會票 8人騙65萬元被捕

交收教驗票附「購買紀錄」 條款缺空格

警方今年4至5月接獲市民報案，稱在非官方網上平台以較高價錢購入假演唱會門票。警方調查發現，涉案集團利用多個社交平台放售演唱會門票，門票實際上由內地工廠大量印製。為求迫真，集團成員交收時會主動教買家驗票，亦會提供假訂單紀錄截圖，當中顯示座位編號、官方購買紀錄等，博取買家信任。有事主直到被拒進入演唱會方悉受騙，亦有事主損失6.8萬元。

警方調查後鎖定一個售賣假演唱會門票的犯罪集團，周二（17日）起一連兩日派員假扮買家，拘捕5男3女，涉嫌串謀詐騙、管有虛假文書、以欺騙手段取得財產及洗黑錢。被捕8人包括一名集團主腦、兩名骨幹成員及5名下線派遞員，介乎20至44歲，分別報稱工程師、電腦程式員等，全為本地人，其中有人長居內地。警方檢獲52張假演唱會門票，市值近10萬元。

售票平台Cityline表示支持警方執法，提醒Cityline出售及印製的實體門票具防偽特徵，又呼籲市民務必通過官方渠道購票，勿於拍賣網站或其他非官方授權的渠道購買來路不明的門票。