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港聞二

內地工廠印假演唱會票 8人騙65萬元被捕

【明報專訊】一個跨境詐騙集團涉以「黃牛」價錢出售演唱會假門票，涉及至少5場本港演唱會，包括周杰倫和謝霆鋒演唱會，騙款逾65萬元。集團亦涉及洗黑錢，連同主腦，8人於周二被捕。警方形容涉案集團售賣的假門票「仿真度高」，唯獨假門票背面英文條款第6點「at the venue」變成「atthe venue」，缺了一個空格，騙徒交收時會教買家「驗票」。

交收教驗票附「購買紀錄」 條款缺空格

警方今年4至5月接獲市民報案，稱在非官方網上平台以較高價錢購入假演唱會門票。警方調查發現，涉案集團利用多個社交平台放售演唱會門票，門票實際上由內地工廠大量印製。為求迫真，集團成員交收時會主動教買家驗票，亦會提供假訂單紀錄截圖，當中顯示座位編號、官方購買紀錄等，博取買家信任。有事主直到被拒進入演唱會方悉受騙，亦有事主損失6.8萬元。

警方調查後鎖定一個售賣假演唱會門票的犯罪集團，周二（17日）起一連兩日派員假扮買家，拘捕5男3女，涉嫌串謀詐騙、管有虛假文書、以欺騙手段取得財產及洗黑錢。被捕8人包括一名集團主腦、兩名骨幹成員及5名下線派遞員，介乎20至44歲，分別報稱工程師、電腦程式員等，全為本地人，其中有人長居內地。警方檢獲52張假演唱會門票，市值近10萬元。

售票平台Cityline表示支持警方執法，提醒Cityline出售及印製的實體門票具防偽特徵，又呼籲市民務必通過官方渠道購票，勿於拍賣網站或其他非官方授權的渠道購買來路不明的門票。

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