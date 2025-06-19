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港聞二

中學生創科獎爭議 父：採模擬病人資料無侵私隱

【明報專訊】由一名中四女學生研發並獲本港和海外多個創科獎項的網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，近日於社交平台備受爭議，被質疑系統非原創及有泄露病人私隱之虞，辦賽單位之一政府數字辦表明會全面調查。涉事女學生的父親、成立香港肝膽胰及結直腸微創外科中心的肝癌權威潘冬平醫生昨日首度開腔，回覆本報查詢表示，其女兒作品採用的是模擬病人（simulated patients）資料，相信比賽單位核實後會有公正結論。

Medisafe是透過AI分析病人病歷，並會自動覆核醫生處方及劑量，以減處方藥物失誤風險。本報日前發現，有AI公司稱以8周時間，協助香港肝膽胰及結直腸微創外科中心製作Medisafe，該公司翌日更新說法稱是「幫助優化」。不少網民質疑學生「請槍」參賽。

父為肝癌權威 學生：配合賽方核實

翻查資料，香港肝膽胰及結直腸微創外科中心其中一名創辦人為潘冬平，他昨晚回覆本報查詢時說十分重視病人私隱，從沒採用或向第三方提供任何病人資料。他亦說，相關比賽單位正核實，其他問題不方便回應，相信主辦單位有公正結論。潘的女兒、涉事女學生昨亦回覆本報表示，目前正配合賽方核實過程，稍後再回應。

校方：正跟進 創新基金稱審視作品

潘的女兒曾以該作品代表其學校聖保羅男女中學參賽，關於Medisafe是否由負責學生原創、參賽作品版本是否涉及第三方公司參與製作、學校的指導教師有否把關確保作品符合原創要求等，該校回覆稱「校方已知悉有關社交媒體帖文，現正作出了解及跟進」。

該學生曾以Medisafe參加本港或海外多個創科比賽，其中由香港創新基金主辦的香港創科展於去年9月底開始報名，Medisafe入選為高中組入圍作品，展覽和頒獎禮將於本月底舉行。本報昨向香港創新基金查詢事件，基金回覆稱正審視該參賽作品。

該學生曾以「教育局代表隊（中學生）」身分獲得第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎。教育局日前稱，其資助機構、香港資優學苑委託香港新一代文化協會安排甄選及培訓學生參與今年日內瓦國際發明展比賽，相關機構正了解事件。資優教育學苑昨日回覆本報稱，正了解及跟進相關事宜，將適時公布最新進展。

明報記者

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