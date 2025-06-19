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啟德15騷迎59萬人次 逾半旅客 大型演唱會年半吸34億元遊客消費 學者：人均水平待升

【明報專訊】啟德體育園今年3月揭幕後，主場館取代紅館成為本地最大演場會場地，毗鄰的體藝館亦成為主辦方青睞的萬人場館。文體旅局稱，主場館及體藝館迄今共舉辦15場大型演唱會，吸引約59萬人次入場，逾半來自內地和海外。局方又稱，本港過去一年半舉辦逾285場過萬人的演唱會，吸引逾140萬旅客，為香港帶來約34億元消費額，經濟增加值約19億元。

繼英國樂隊Coldplay 4月為啟德主場館「打頭陣」後，知名歌手或樂隊陸續登場，下半年將迎來台灣歌手周杰倫、韓國組合NCT DREAM及TWICE等（見表）。文體旅局長羅淑佩昨日回覆立法會書面質詢時表示，體育園揭幕以來，主場館和體藝館舉行共15場大型演唱會，吸引約59萬人次入場，逾半來自內地和海外；亞洲國際博覽館的演唱會，則有約三成觀眾來自內地和海外。

紅館、亞博等萬人場館亦持續舉辦演唱會。羅稱，本港去年至今年上半年估計已舉辦逾285場過萬名觀眾的大型演唱會，粗略估算吸引逾390萬觀眾，當中逾140萬屬旅客，他們帶來約34億元消費額，經濟增加值約19億元。

經濟學者李兆波稱，政府推展「演唱會經濟」不應只看重入場人次，更應聚焦人均消費水平。他分析，前述的逾140萬旅客人均消費約2400元，經濟增加值近1400元，雖是「理想數字」，但仍有很大的上升空間，「如果他們均過夜，對香港的經濟貢獻就會更大」。

下半年陣容「欠獨特」 倡邀少來亞洲歌手

李又說，如欲發展演唱會經濟，需盡可能吸引鮮少在亞洲開個唱的歌手。他解釋，下半年登陸啟德的本地、台灣以至韓國單位，號召力雖強，但欠缺獨特性，「即使錯過香港場，也會有澳門場、內地場」，無助香港在亞洲打響「演唱會之都」的招牌。

留客過夜 議員倡結合深度遊

旅遊界立法會議員姚柏良稱，體育園除了舉辦演唱會，亦上演不同體育盛事，按政府數據，「差不多場場爆滿，超過一半是旅客」，形容演唱會經濟伴隨的收益是非常理想。他說，旅遊業界當然期望政府多推措施，例如把來港看演唱會及深度遊結合，吸引更多觀眾留港過夜，「就算不住高級酒店，住一般酒店也花多一千幾百，再加上吃個宵夜，必定能帶動消費」。

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