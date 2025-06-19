勞處網職缺最少22涉輸勞 逾半飲食

本報昨於勞工處求職網站約800份職位空缺中，找到最少22份涉及輸入外勞申請的職位空缺，合計需聘請最少47人，列出的月薪與勞工處於常見職位表中的工資中位數相若。

按行業分析，22份職缺中，13份涉及飲食業。天水圍的家樂軒小廚列出3份職缺欲聘請6名員工，包括兩名餐飲調配員、兩名見習廚師及兩名侍應；尖沙嘴由海富佳有限公司經營的江記燒鵝冰室亦列出兩份職缺，欲聘請4名見習廚師及4名侍應；觀塘由迪自由（順利）有限公司經營的迪自由快餐則開出約1.6萬元月薪聘請4名餐飲調配員，職責包括食物及飲品製作、接待客人、訂購及管理存貨等。

餘下職缺涉及零售、保安、工程、貨運等行業，其中两益肉食公司有意聘請3名售貨員，工作地區包括彩虹、黃大仙、西貢、牛池灣，負責店舖日常運作、銷售貨品、整理及陳列商品等。康業服務有限公司有兩份職缺，一份欲聘請大量保安員，另一份欲聘請6名接待員。