468連續合約門檻通過 1‧18推 勞界稱未全堵漏商界憂成本

「418」規定自1990年6月起推行，僱員連續受僱於同一僱主滿4周及每周工作滿18小時，可享更多有薪病假等法定僱傭福利（見表），惟過往有員工在某一周被僱主減少工時以避開提供福利。政府2022年展開檢討，勞顧會去年2月達成共識改為「468」。

料惠逾萬人 企業年多花1.5億

修例將連續合約每周工時門檻由18小時降至17小時，同時改用4周作計算單位，如僱員某周工時及緊接過去3周合計工時達68小時，則即使該周工時少於17小時，該周亦被視為連續僱傭期內。據政府估算，修例後約有1.14萬僱員受惠，企業每年潛在額外開支約1.5億元，佔總薪酬開支約0.02%。

勞聯林振昇相信新措施令僱主「更難走工時漏洞」，也令較多較長工時僱員更易享有全面僱員權益。他雖認同修例可堵塞一些漏洞，「但係咪可以堵塞得晒呢？係一個疑問」，舉例若僱員首周工作72小時，第二至四周共工作67小時，第五周無工作，則該周及前3周總共只有67小時，如此循環下連續合約將無法延續。他期望政府留意僱主會否利用僅計算對上3周的漏洞，有問題則應研究修改條文。

工聯會陸頌雄認同修例有助堵塞漏洞，並建議政府未來做好宣傳教育。對於每月工時不足68小時者，他建議研究按比例給予僱傭福利。林振昇認為，倘有僱員在修例後被改為每月67小時工作，則涉單方面修改合約，勞工處應跟進。

自由黨3票反對 憂生態變兼職

批發及零售界的自由黨邵家輝表明反對，稱修例後不再有4周內每周要上班的限制，假設有兼職僱員連續7日已做滿68小時，便可達標享有全職福利，其餘日子在數間公司兼職，可享多個全職福利，收入比全職高，擔憂令勞工生態由全職變為兼職為主。

航運交通界的自由黨易志明擔心修例增加中小企經營壓力，舉例綠色小巴替更司機每周工作兩日共17小時，修例後將自動成為全職員工，享有有薪年假等，業界估計經營成本會增加最少20%。

孫玉菡：議員應顧大局

勞福局長孫玉菡稱，隨着較短工時僱員可享僱傭福利，相信有助吸引更多人投入勞動市場。對於勞工界擔憂僱主會設法規避新規定，他認為任何措施都總有方法被繞過，「問題是成本和難度有多高」，新規定下僱主要付出更高成本。

孫玉菡提到，勞顧會經多年磋商難得達成共識，自己也要「苦口婆心勸邵議員同你嘅黨員」。他說明白現時營商環境較困難，但法律修訂非用於一時三刻，而是千秋萬世，香港應合理關顧僱員，籲議員「顧大局」。草案最終獲三讀通過，邵家輝、易志明及黨友李鎮強投反對票。