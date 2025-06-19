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美戰機航母紛赴中東 直接攻伊可能增

【明報專訊】美軍近期頻頻調動軍備前往中東地區，包括空中加油機、戰機、轟炸機和航空母艦戰鬥群等，專家指愈來愈多迹象顯示美國可能直接參與攻擊伊朗，美軍是否採用地堡彈轟炸以色列無法獨力摧毁的福爾多（Fordow）核設施，備受關注。

是否動用地堡彈受關注

路透社周二（17日）引述4名美國官員表示，美軍正增派戰機到中東地區，並延長其他軍機的部署時間。報道引述其中一名美國官員指出，這次部署包含F-16、F-22及F-35戰機，另外兩名官員則強調部署戰機的「防衛性質」。這些戰機近期被用來擊落無人機和飛彈等投射物。

部署增派第3艘航母

另一方面，美國航空母艦「尼米茲」號昨已進入印度洋，朝西繼續前往中東方向，將連同「卡爾文森」號兩個航母戰鬥群同時部署中東。美國有線新聞網絡（CNN）周三引述一名美國官員及另外兩名知情人士透露，美軍「福特」號航母戰鬥群預計下周將部署至歐洲。

外界現時最關注的，是美國會否直接攻擊伊朗，特別是位於伊朗深山地底的福爾多核設施。美國國防部上月安排一批B-52轟炸機換掉部署在印太地區基地的B-2轟炸機，兩者均可攜帶可轟擊地底60米的美國GBU 57/B地堡炸彈。法新社周二報道，根據最新衛星照片分析，美軍4架B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）重型轟炸機自5月中起部署在印度洋迪戈加西亞（Diego Garcia）基地。

轟炸機亦需要空中加油機支援長程奔襲。英國《衛報》指出，B-2轟炸機連續飛行極限約1萬公里，就算部署在較接近中東的迪戈加西亞，來回福爾多也需要空中加油。路透社周一引述飛機追蹤網站AirNav systems稱，超過31架空中加油機周日離開美國向東飛越大西洋，並在歐洲最少4個國家降落，部分周二繼續行程，它們主要是KC-135和KC-46。報道引述消息人士稱，美國向該區國家表明這是「防衛部署」，萬一伊朗襲擊美國設施，美軍就會採取主動行動。

（路透社/法新社/衛報）

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