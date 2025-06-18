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港聞

港聞二

保安幻覺「殺女救子」認誤殺 官索報告擬判醫院令

【明報專訊】黃大仙慈正邨2021年發生倫常命案，一名精神分裂50歲女保安持約30厘米長的切肉叉刺向24歲女兒腹部。救護員到場後，看到褲染血的女保安手握刀柄，坐在女兒身上，叫道「佢今日一定要死」。女保安被捕，女兒送院傷重不治。女子昨於高院承認一項誤殺罪，法官郭啟安將案押後至8月20日判刑，索取兩份最新精神科報告，再決定是否適合判醫院令。

被告楊樂英（現年50歲）原被控一項謀殺，控方接納「減責神志失常」為基礎，改認一項誤殺罪。控罪指被告於2021年12月7日誤殺事主陳連琴。控方指，被告生於內地，來港後曾任兼職保安員。

控方案情指出，被告1997年在內地誕下事主，翌年誕下幼子，兩子女同母異父。被告與兒子的生父結婚後，與兩名子女先後取得居港權，後與丈夫離婚。2019年起，被告與事主同住慈正邨案發單位。

刺肉叉全插入腹 24歲女不治

2021年12月6日凌晨約3時，鄰居聽到有女子大叫救命及走開，另一女子大叫「賤人」。另一鄰居聽到求救開門，發現裸體的事主身處走廊，並要求她報警，走廊有一灘血，其後持刀的被告從住所步出，鄰居受驚關門報警。救護員到場後，看見褲染血的被告手握利器手柄，坐在事主身上，刀刃刺入事主腹部，其間被告說「佢今日一定要死」。

事主入院後被發現長約30厘米的切肉叉幾乎全插入腹部，翌日不治。驗屍報告顯示，事主死因是腹部刺傷，以及主動脈及下腔靜脈失血、腸缺血。

被告被捕後語無倫次，稱同事已與事主在一起，「佢想害死我個仔，有人詐騙呃晒我啲錢」。另外，被告約於2008年被診斷患有精神分裂症，2023年精神科報告顯示，被告在幻覺下認為自己被情人迫害，以及要傷害女兒才能救兒子，又聽到有人叫她殺女兒。案發時被告受精神病影響犯案。

辯方稱應判適當刑期監禁

辯方求情稱，被告還押期間有接受治療，現時病情可控制，最好的解決方法是判處被告監禁適當刑期。郭官關注被告需要多少時間才能完全康復並安全地重返社區，決定押後判刑，以索取被告最新的精神科報告。

【案件編號：HCCC215/23】

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