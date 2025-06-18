曾言判監唯一選項 官昨接納受部門長久陋習影響 招聘關照自己人 8販管主任判社服

8名被告依次為羅世華、李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松，唯一認罪的羅以控方證人身分作供，頂證同案7人。暫委法官香淑嫻在案件裁決後表明監禁是唯一合適判刑選項，上月辯方進一步求情希望先索取社會服務令報告，法官接納建議。

一被告任輔警30年獲評卓越

法官昨歸納各被告背景及求情，各人均高中學歷，在食環署工作約40年，由工人或管工做起，案發時晉升至實任或署任首席小販管理主任，全港約21至22人擔當此職位。法官提到全部人過往工作表現良好，其中羅世華在1987年起兼任輔警30年，在任期間曾獲模範服務證書，被評為盡忠職守、表現卓越。

法官稱遴選旨在挑選最合適人選加入公務員行列，本案嚴重之處在於被告私相授受，企圖在遴選過程優待「自己人」，行為偏離職責，引起公眾對招聘程序的質疑，影響食環署公信力；雖然無證據顯示36名應徵者在面試前獲優待，但觀感上已造成不公，而因名單流傳，導致面試成績作廢重新招聘，浪費公共資源。

官接納本案單一事件

法官接納本案為單一事件，未能證明本來不應被聘請的人最終獲得職位，以及各被告有收受利益，並擔當策劃或領導角色。即使羅世華負責整理名單，只顯示他有份整合資料，不代表是始作俑者。法官提到法庭接納羅的部分供辭可協助法庭理解事件，各人另已流露真誠悔意。

涉延誤檢控減刑

法官表示，相信「自己人文化」存在已久，被告有可能因部門不良風氣而低估犯案嚴重，現已賠上聲譽，沒有可能再重犯，且或須退回全部或部分退休金，蒙受「災難性經濟損失」，尤其各人已達退休年齡，難再覓工作。此外，法官同意本案涉延誤檢控，由調查至起訴歷時逾3年，為被告帶來壓力，亦構成減刑理由。法官基於上述理由，認為適合以社服令處理本案，羅判社服令150小時；戴及麥判240小時，其餘被告各判220小時。

審訊證供顯示，曾有WhatsApp信息形容應徵者是「舊madam子侄」和「A仔個女」，對話披露儘管明知某人表現未如理想，仍「比（畀）多咗10分」，羅世華聽聞招聘有「不成文規定」，會聘請與現職或退休職員有親屬關係的應徵者。

【案件編號：DCCC 1055/22】