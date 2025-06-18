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港聞二

監警關注無人機投訴 警：飛行數據存兩年

【明報專訊】警方上月起推行「小型無人機行動調配」先導計劃，監警會副主席吳永嘉預計，日後投訴警察課和監警會或會接獲相關投訴，包括指控無人機滋擾民居或對投訴人身體構成威脅，關注有否數據判斷投訴是否成立。大型活動科重點及搜查組警司高仲英稱，無人機每次飛行均有數據紀錄，相關紀錄會保存兩年，事後可作對比。至於無人機有否配備武器，高稱現階段警用無人機並無安裝武器，但他亦提到在香港以外地方，戰用無人機可在機身設置武器。

稱現階段不裝設武器

先導計劃目前已在邊界警區及西九龍總區展開，分別進行邊界圍網巡邏及反罪惡高空巡邏。高仲英昨出席監警會會議提到，目前無人機是採取「視距之內」巡邏，即毋須透過任何光學儀器協助下看到執勤的飛人機，日後考慮飛行里數及提供相應訓練後，才會逐步採用「超視距」巡邏，以確保安全。監警會成員林建康關注惡意破壞無人機的後果，高仲英稱，擊落執勤無人機需經長時間訓練，視乎被捕人的動機及情况，或涉刑事毁壞等。

另外，投訴警察課今年首5個月接獲882宗須匯報投訴，較去年同期的661宗升33%；其中接獲最多投訴類別，是543宗「疏忽職守」及294宗「行為不當、態度欠佳或粗言穢語」，合共佔總投訴數字約95%。監警會秘書長梅達明稱，「投訴（宗數）永遠都是上上落落」，監警會暫未看到需要關注及處理的投訴趨勢，若有相關趨勢，便會與警方接觸，推出措施減輕投訴情况。他又稱目前涉及嚴重指控的投訴僅佔3%，一般而言會大於5%，反映相關投訴情况不算很嚴重。

相關字詞﹕投訴警察課 小型無人機行動調配先導計劃 監警會 無人機

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