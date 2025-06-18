監警關注無人機投訴 警：飛行數據存兩年

稱現階段不裝設武器

先導計劃目前已在邊界警區及西九龍總區展開，分別進行邊界圍網巡邏及反罪惡高空巡邏。高仲英昨出席監警會會議提到，目前無人機是採取「視距之內」巡邏，即毋須透過任何光學儀器協助下看到執勤的飛人機，日後考慮飛行里數及提供相應訓練後，才會逐步採用「超視距」巡邏，以確保安全。監警會成員林建康關注惡意破壞無人機的後果，高仲英稱，擊落執勤無人機需經長時間訓練，視乎被捕人的動機及情况，或涉刑事毁壞等。

另外，投訴警察課今年首5個月接獲882宗須匯報投訴，較去年同期的661宗升33%；其中接獲最多投訴類別，是543宗「疏忽職守」及294宗「行為不當、態度欠佳或粗言穢語」，合共佔總投訴數字約95%。監警會秘書長梅達明稱，「投訴（宗數）永遠都是上上落落」，監警會暫未看到需要關注及處理的投訴趨勢，若有相關趨勢，便會與警方接觸，推出措施減輕投訴情况。他又稱目前涉及嚴重指控的投訴僅佔3%，一般而言會大於5%，反映相關投訴情况不算很嚴重。