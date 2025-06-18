夏寶龍訪港5日 出席國安法論壇

將考察北都 晤學商法界

李家超在行會前見傳媒時表示，感謝夏寶龍一直對香港的重視和支持，形容今次夏寶龍來港考察令人鼓舞，「我熱切期待，我相信香港市民亦熱切期待」。據悉，夏寶龍今日大約黃昏到港，除出席本周六舉行的「香港國安法公布實施5周年論壇」，行程另一重點是考察北都發展項目，並會晤大學校長、商會代表及法律界。

根據周六論壇宣傳單張，論壇分上、下午環節，上午設嘉賓發表主題演講部分，下午有兩節座談會，先由法律專家分享國安法與《維護國家安全條例》等本地法律兼容互補的成果，另一節由律政司長林定國與3名青年對談，探討青年在維護國家安全的角色，並展望各界共同做好普法工作，3名青年包括前女子劍擊港隊成員江旻憓、最年輕的民建聯區議員莊雅婷及演員丁子朗。

被問到特區政府的安排和夏寶龍會晤大學校長的原因，李家超說，相信夏會與不同人士接觸並聽取他們的意見，對於夏的活動細節，特區政府會與港澳辦保持溝通並適時公布。

李家超早前傳媒訪問提到擬建立高層政府官員責任制，被問到具體做法及與「高官責任制」的分別，李家超稱，公務員有一套管理守則，政治任命官員的問責制是另外一個制度，他希望高級官員管理其部門問題時，增加他們的領導、責任和角色，認為兩個制度可以融合，以加強整體治理水平。